Ілон Маск анонсував запуск месенджера X Chat, система шифрування якого «схожа на біткойн»

Компанія X готує до запуску окрему програму для обміну повідомленнями під назвою X Chat. Вона має однорангове шифрування (P2P) і в ній відсутні приховані механізми таргетованої реклами, повідомляє CoinDesk. На відміну від наскрізного шифрування (E2EE), яке має WhatsApp та деякі інші месенджери, P2P забезпечує передачу даних без проміжних вузлів.

Як запевняє Ілон Маск, команда X «повністю перебудувала стек миттєвих повідомлень» і тепер розглядає безпеку не як бінарну категорію, а за «ступенем загроз». Мета розробників полягає в тому, щоб зробити X Chat найбільш безпечним серед існуючих месенджерів.

Маск також зазначив, що шифрування, «схоже на біткойн», зараз проходить ретельне тестування. За його словами, інші компанії створюють ризики, інтегруючи в свої месенджери інструменти реклами, які теоретично можна використати для читання листування. У X Chat таких механізмів не буде.

X Chat матиме як окремий додаток, так й інтегрований інтерфейс всередині X. В обох версіях користувачі зможуть надсилати текстові повідомлення, обмінюватися файлами та здійснювати аудіо- та відеодзвінки, щойно стане доступним повний набір функцій.

На даний час X Chat доступний у бета-версії тільки для передплатників Premium, яка стала заміною класичним особистим повідомленням. Сервіс підтримує надсилання тексту, фотографій, медіафайлів, GIF-анімацій та документів.