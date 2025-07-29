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Новини 29/07/2025

Асоціація IT Ukraine підтримала заборону російського софту та роз’яснила позицію щодо Telegram

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Асоціація IT Ukraine, яка об’єднує вітчизняні високотехнологічні компанії та понад 100 000 спеціалістів, висловила підтримку законопроекту № 13505 про відмову від російського програмного забезпечення до 2030 року. Про це йдеться в заяві, яка опублікована на сайті об’єднання.

Одним з аргументів за заборону російського софту, який приводить Асоціація IT Ukraine, є те, що це дозволить не тільки посилити кібербезпеку, але й сприятиме розвитку українських технологій та створенню нових робочих місць. Відмова від використання ворожих програмних продуктів покращить можливості для розвитку альтернативного ПЗ від українських та міжнародних розробників.

За даними експертів, станом на 2024 рік понад 70% українських компаній досі використовували російський софт. Це не тільки створює загрози витоку даних та можливості для кібератак на державні установи, але й є прямою фінансовою підтримкою агресії проти України через податки, що сплачуються російським розробникам.

«Програми 1С/BAS, Бітрікс, AmoCRM, iiko, Tilda, Jivosite, DrWeb, Kaspersky — були створені у Росії, просувалися як російські та активно використовувались в Україні до початку повномасштабного вторгнення, а деякі використовуються дотепер», — зазначили в Асоціації IT Ukraine.

В деяких компаній встановити зв’язок із Росією складніше через офшорні реєстрації, зміни власників чи приховану структуру власності.

Що стосується месенджера Telegram, який створено командою на чолі з росіянином Павлом Дуровим, то в Асоціації вважають, що він не підпадає під заборону в межах законопроекту № 13505. Цей застосунок вважається інформаційним ресурсом, а в проекті закону йдеться лише про обмеження використання програмного забезпечення чи обладнання.

 

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