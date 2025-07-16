Росіян готують до штрафів за перегляд українських сайтів

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Комітет Держдуми Росії з державного будівництва та законодавства запропонував ухвалити зміну до діючого законодавства, яка передбачає запровадження адміністративного покарання за пошук заборонених матеріалів в інтернеті, в тому числі з використанням VPN-сервісів. У разі ухвалення поправки вона набуде чинності 1 вересня 2025 року, повідомляє «Медуза».

Автори поправки запропонували додати до російського КоАП нову статтю 13.53 під назвою «Пошук явно екстремістських матеріалів та отримання доступу до них, у тому числі з використанням програмно-апаратних засобів доступу до інформаційних ресурсів, інформаційно-телекомунікаційних мереж, доступ до яких обмежений». Під це формулювання в Росії підпадають майже усі новинні та громадсько-політичні сайти України.

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За «навмисний пошук екстремістських матеріалів» будуть карати штрафом у розмірі від трьох до п’яти тисяч рублів (1600-2700 грн).

14 липня пропозицію про зміни внесено внесли до другого читання законопроекту, який регулює діяльність експедиторів. Тактика таємного використання раніше внесених законопроектів, багато разів використовувалася для просування репресивних ініціатив. Вона дозволяє прискорити процес прийняття, вийшовши одразу на друге та третє читання буквально за один день. Також це дозволяє уникнути суспільного резонансу.

Також до законопроекту внесли поправку, яка передбачає адміністративний штраф за рекламу VPN-сервісів. До статті 14.3 КоАП («Порушення законодавства про рекламу») запропонували додати частину, яка передбачає покарання за «поширення реклами програмно-апаратних засобів доступу до інформаційних ресурсів, інформаційно-телекомунікаційних мереж, доступ до яких обмежений».

Поправка передбачає для громадян адміністративний штраф у розмірі від 50 до 80 тисяч рублів (27 тис. – 43 тис. грн.), для посадових осіб – від 80 до 150 тисяч (43 тис. – 150 тис. грн.), для юросіб – від 200 до 500 тисяч рублів (107 тис. – 270 тис. грн).

Нагадаємо, що в червні російські інтернет-провайдери почали обмежувати доступ до веб-сайтів та сервісів, захищених Cloudflare, роблячи мільйони ресурсів недоступними для перегляду.

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