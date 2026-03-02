У Росії розігнали акцію проти блокування Telegram і примусового встановлення Max

У російському місті Новосибірськ затримали 16 людей, які вчора пришли на місце проведення мітингу проти блокування Telegram і примусового встановлення мобільного застосунку Max. Громадян, серед яких були й випадкові перехожі, помістили в автозак і повезли в місцевий відділ поліції.

Міська влада заборонила публічну акцію, посилаючись на потребу в обрізанні дерев на місці її проведення — у гайд-парку біля театру «Глобус». Туди підігнали техніку, а вхід оточили червоно-білою стрічкою з оголошенням «Ведеться обстеження дерев. Прохід заборонено».

Через кілька годин після затримання громадян відпустили. З них взяли пояснення, сфотографували, а також зняли відбитки пальців та сліди взуття.

Російське законодавство формально дозволяє проводити публічні акції без узгодження влади. Однак насправді громадяни не мають права організовувати чи брати участь в несанкціонованих мітингах, навіть надіславши попередню заявку в мерію. Кількома днями раніше влада Новосибірська заборонила акцію на підтримку Telegram в іншому парку міста.

За даними журналістів, «повне блокування» Telegram у Росії почнеться вже 1 квітня. Фахівці звертають увагу на технічну складність реалізації такого рішення. Месенджер використовує величезну мережу проксі-серверів (зокрема MTProxy) та постійно змінює IP-адреси. Як тільки блокується один вузол, додаток автоматично перемикається на інший.

Додатково ускладнює блокування обфускація трафіку: Технологія маскування перетворює дані месенджера на «цифровий шум». Системи аналізу трафіку (DPI) не можуть ідентифікувати ці пакети як належні до Telegram, тому не «знають», що саме потрібно блокувати.

Також Telegram може маскувати свої запити під звернення до критично важливих сервісів (до Google чи Amazon). Щоб заблокувати месенджер, російському уряду доведеться «вимкнути» половину корисного інтернету, включаючи банки та державні сервіси. Саме через це під час «першого бокування» Telegram у 2018 році Кремль був змушений відступити.

Нагадаємо, що кілька днів тому Кремль через міністра цифрового розвитку нарешті озвучив головну вимогу до Telegram.

