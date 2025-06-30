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Новини 30/06/2025

Росія посилює інтернет-цензуру: мільйони сайтів тепер завантажуються лише на перші 16 Кб

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

У червні російські інтернет-провайдери почали обмежувати доступ до веб-сайтів та сервісів, захищених Cloudflare, роблячи мільйони ресурсів недоступними для перегляду. Про це повідомляє Bleeping Computer.

Обмеження настільки агресивне, що місцеві провайдери тепер дозволяють користувачам завантажувати лише перші 16 КБ будь-якого веб-сайту, який користується системою захисту від DDoS-атак. За даними Technology Magazine, сервіс Cloudflare обслуговує близько 20% усіх сайтів світу.

Представники Cloudflare заявили, що не отримували офіційного повідомлення з цього приводу від російського уряду. Компанія вважає ці дії частиною широкої стратегії щодо витіснення західних технологій з внутрішнього ринку. Інші експерти висловили думку, що однією з цілей Кремля є боротьба з інструментами, які використовуються росіянами для обходу державної цензури та розміщення приватних VPN-серверів:

«Інфраструктура Cloudflare аналогічно використовується усталеними антицензурними службами, такими як Psiphon. Знижуючи якість цих основних постачальників, держава може порушити екосистему інструментів обходу, не блокуючи кожен з них окремо».

На думку журналістів Mediazona, запроваджуючи нові обмеження Росія не має внутрішнього потенціалу, щоб замінити послуги такого світового лідера, як Cloudflare. Ця компанія є одним з найважливіших світових постачальників захисту від DDoS-атак. Її блокування не лише змушує російські компанії переходити на дорожчі та менш потужні локальні сервіси, але й парадоксально робить їх більш вразливими до атак, оскільки зникає ключовий рівень захисту.

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