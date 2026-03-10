Заробляли на DDoS-атаках: у Польщі викрито групу школярів-хакерів, наймолодшому 12 років

Центральне бюро боротьби з кіберзлочинністю Польщі (CBZC) провело масштабну операцію, результатом якої стало викриття групи підлітків, яких підозрюють в розповсюдженні інструментів для проведення DDoS-атак.

Масштаби діяльності юних хакерів вражають не лише технічною складністю, а й віком учасників: наймолодшому з них лише 12 років, лідеру групи — 14, пише сайт CBZC.

Семеро неповнолітніх, які проживають у чотирьох різних воєводствах: Мазовецькому, Люблінському, Лодзькому та Великопольському, направлені до сімейного суду після того, як слідство встановило їхню причетність до створення та продажу так званих «stresser»-сервісів або DDoS-kit. Ці інструменти дозволяли навіть непідготовленим користувачам за невелику плату атакувати популярні сайти, перевантажуючи їх трафіком і виводячи з ладу.

Комерція на кіберхаосі

Юні зловмисники не просто експериментували з кодом, а побудували повноцінну модель надання послуг (DDoS-as-a-service). Вони пропонували готові рішення для блокування онлайн-ресурсів, заробляючи на цьому реальні кошти. Клієнтами банди школярів були інші підлітки або дрібні зловмисники, які прагнули помститися ігровим серверам, школам або комерційним організаціям.

«За допомогою інструментів групи було атаковано популярні веб-ресурси, такі як портали аукціонів та продажів, ІТ-сайти, хостингові сервіси та сервіси бронювання житла», — йдеться у заяві поліції.

Правоохоронці зазначають, що такі дії часто сприймаються молоддю як розвага або невинна гра, проте наслідки для бізнесу та державної інфраструктури є цілком реальними та збитковими.

Правові наслідки та соціальний аспект

Оскільки всі затримані є неповнолітніми, замість тюремного ув’язнення до них будуть застосовані виховні заходи: від суворого нагляду батьків до направлення у спеціалізовані виховні центри.

Представники CBZC наголошують, що ця справа є частиною ширшої стратегії боротьби з молодіжною кіберзлочинністю. Поліція закликає батьків бути уважнішими до активності дітей в інтернеті, особливо якщо вони проявляють надмірний інтерес до спеціалізованого програмного забезпечення або мають незрозумілі джерела доходів з мережі.

Інцидент у Польщі підкреслює глобальну тенденцію «омолодження» кіберзлочинності. Сучасні технології стають настільки доступними, що навіть діти середнього шкільного віку здатні спричиняти значні цифрові збої, часто не усвідомлюючи повної юридичної відповідальності за свої вчинки.

