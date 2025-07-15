В Японії встановили новий рекорд швидкості інтернету: 1,07 млн Гбіт/с

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Дослідники з Національного інституту інформаційних та комунікаційних технологій Японії встановили новий світовий рекорд швидкості інтернету. Вони змогли передати понад 125 тисяч гігабайт даних за одну секунду (1,07 млн Гбіт/с) на відстань 1802 кілометри. Про це пише Live Science.

Новий рекорд приблизно в 4 мільйони разів перевищує середню швидкість інтернету в США. Це також більш ніж удвічі перевищує попередній світовий рекорд, встановлений іншою командою вчених у 2024 році.

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Щоб досягти нової швидкості, група дослідників Національного інституту інформаційних та комунікаційних технологій Японії розробила оптичний кабель із 19 незалежними волокнами, які стиснули до діаметра всього 0,127 мм. Це стільки ж, скільки у звичайному одноволоконному кабелі. Завдяки цьому нова технологія може передавати дані через вже існуючу інфраструктуру, не потребуючи радикальної заміни мереж.

Інформація проходила по системі зв’язку 21 раз поспіль і подолала загальну відстань 1 802 км (еквівалент відстані від Нью-Йорку до Флориди), перш ніж дійти до приймача.

Нове волокно мінімізує втрати даних: всі 19 каналів мають однакові оптичні властивості та працюють синхронно. Це робить нову технологію придатною для масштабованих систем зв’язку великої дальності, які можуть відповідати на зростаючий попит у сфері глобального трафіку даних.

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