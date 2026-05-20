Новини 20/05/2026 12:08

Вкрали 41 мільйон — заплатили 100 тисяч: хмельницький суд відпустив криптошахраїв зі штрафом

Олександр Остапенко

Автор новин

Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок шістьом учасникам масштабної криптошахрайської схеми, яка принесла їм майже 42 мільйони гривень. Покарання виявилося разюче м’яким: кожен отримав штраф у 100 тисяч гривень — менше ніж 0,3% від суми розкраденого. Жодного дня за ґратами. Жодної судимості. Автомобілі, ноутбуки і телефони повернуті господарям, пише Zaxid.net.

Як працювала схема

Організатором злочинної групи був хмельничанин Ілля Соловей — підприємець без попередніх судимостей. Згідно матеріалів справи, не пізніше серпня 2024 року він разом із п’ятьма спільниками орендував офіс на вулиці Зарічанській у Хмельницькому та організував повноцінний «криптотрейдинговий» кол-центр.

Група створила мережу Telegram-каналів під назвами на кшталт «успішних трейдерів» — з фейковими скриншотами прибутків, підробленими відгуками задоволених інвесторів і постановочними відеороликами на YouTube та в Instagram. Танчук виступав в ролі менеджера: координував команду, контролював рекламний трафік, вів фінансову звітність групи і сам листувався з жертвами. Ковальчук писав контент, монтував відео і виготовляв рекламні матеріали. Інші учасники угруповання: Піняр, Карачинський і Корнєєв вели особисте листування з потенційними жертвами, представляючись досвідченими трейдерами.

Схема обману була проста й ефективна: людині в особистих повідомленнях пропонували «безкоштовний сигнал» для торгівлі криптовалютою, входили в довіру, а тоді переконували купити конкретний токен. Усі токени — KemaStake (KEMA), IbraStake (IBRA), LegaStake (LEGA), DaudStake (DAUD) та інші — були власноруч створені членом групи Максимом Ковальчуком.

Після того як жертва купувала токен, Соловей і Танчук вносили зміни до смарт-контракту цифрового активу — і гаманець інвестора блокувався. Продати чи якось розпорядитися придбаною криптовалютою ставало неможливо. Гроші фактично зникали. Потім організатори виводили ліквідність — тобто забирали реальні криптоактиви з пулу — і обмінювали їх на готівку через сервіс FixedFloat та послуги місцевого підприємця.

Конкретні жертви, задокументовані в матеріалах справи

З вироку суду видно, що слідству вдалося встановити щонайменше п’ятьох конкретних постраждалих. Один із них, побачивши рекламу на YouTube, купив токени KEMA на суму 131 гривень еквівалент у BNB — і одразу після цього позбувся можливості керувати активом. Інший потерпілий вклав кошти в IBRA — втратив 3530 гривень. Ще двоє вклалися в LEGA: один — майже 4000 грн, другий — понад 5400 гривень. Окремий потерпілий, якого шахраї використали кілька разів поспіль, втратив на різних токенах загалом понад 33 000 гривень.

Загальна сума виведених групою активів, за матеріалами справи, склала 988,96 BNB — що станом на момент розслідування дорівнювало 41 мільйону 777 тисячам 363 гривням. Гроші виводились через сервіс FixedFloat, частково переводились в готівку у Хмельницькому — зокрема в обмінному пункті в торгово-готельному комплексі «Либідь Плаза».

Угода зі слідством і вирок

30 квітня 2026 року всі шестеро уклали угоди про визнання винуватості. Кожен повністю визнав провину, відшкодував збитки конкретним потерпілим і взяв на себе зобов’язання перерахувати кошти на потреби ЗСУ: організатор схеми Соловей — 200 тисяч гривень, решта учасників — по 100 тисяч.

4 травня суддя Сергій Баєв затвердив угоди і призначив кожному покарання у вигляді штрафу — 100 011 гривень за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб із використанням комп’ютерної техніки) та ч. 3 ст. 362 КК України (несанкціонована зміна інформації в автоматизованих системах). Реального позбавлення волі — жодного. Судимості — жодної: суд застосував ст. 69 КК, перейшовши до більш м’якого виду покарання.

Чому це так мало

Санкція ч. 4 ст. 190 КК передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна. Суд замінив її штрафом, скориставшись правом призначати більш м’яке покарання за наявності пом’якшуючих обставин. Серед них — щире каяття, відшкодування збитків потерпілим, відсутність попередніх судимостей і молодий вік обвинувачених. Потерпілі претензій до обвинувачених не мали.

Угода про визнання винуватості — законний інструмент, що дозволяє розвантажити судову систему і гарантувати жертвам відшкодування. Але в цьому випадку арифметика виходить показовою: вкрасти 41,7 мільйона гривень, заплатити 100 тисяч штрафу — і вийти на волю з поверненим BMW, MacBook і телефонами.

Вирок ще може бути оскаржений до Хмельницького апеляційного суду протягом 30 днів.

