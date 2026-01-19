/>
Новини 19/01/2026 12:28

Фінансисти всерйоз налякані тим, що квантові обчислення «ось-ось» зламають шифрування біткоїну

Дмитро Сімагін

Журналіст

Американська інвестиційна компанія Jefferies Group видалила 10% інвестицій в біткоїн зі свого рекомендованого портфеля. Крістофер Вуд, керівник відділу стратегії акцій Jefferies, обґрунтував це рішення тим, що розвиток квантових обчислень створює загрозу криптографічному захисту BTC, пише Bloomberg. 

В останньому випуску інформаційного бюлетеня GREED & Fear Вуд порекомендував замінити 10% інвестицій в біткоїн, розділивши їх на фізичне золото (5%) та акції золотодобувних компаній (5%).

За словами Крістофера Вуда, в біткоїн-спільноті зростає занепокоєння, що квантові обчислення, небезпечні для криптографічного шифрування, «можуть з’явитися вже через кілька років, а не через десятиліття чи більше».

Мережа Bitcoin базується на алгоритмі хешування SHA-256 для захисту токенів та перевірки транзакцій. З використанням сучасних комп’ютерів зламати його практично неможливо. Але квантові комп’ютери можуть це змінити, дозволивши реконструювати закриті ключі, які використовуються для авторизації переказів.

Генерація монет BTC шляхом майнінгу також регулюється криптографією, і будь-яка загроза цій системі «потенційно екзистенційна, оскільки вона підриває концепцію біткоїна як засобу заощадження і, отже, як цифрової альтернативи золоту», — написав Вуд.

У свою чергу, скептики швидкого розвитку квантових обчислень вважають, що їхній прогрес є повільним і публічним, а це означає, що розробники матимуть достатньо часу для оновлення своїх алгоритмів.

Ще одна вагома причина, чому прихильники криптовалют зараз не дуже стурбовані квантовими обчисленнями, полягає в тому, що якщо квантові комп’ютери можуть зламати безпеку мережі Bitcoin, то вони можуть зламати алгоритми криптографії по всьому світу: традиційні банківські системи, захищені інтернет-протоколи та державне шифрування також постраждають. Щоб запобігти цьому, фахівці систем безпеки вже працюють над новими механізмами постквантової криптографії. Незабаром ними зможуть скористатись, у тому числі, і розробники криптовалют.

Нагадаємо, дві місяці тому команда браузера Tor оголосила про перехід на новий алгоритм шифрування під назвою Counter Galois Onion (CGO). Причиною цього рішення названа необхідність зробити програму більш стійкою до сучасних атак перехоплення трафіку.

Фінансисти всерйоз налякані тим, що квантові обчислення «ось-ось» зламають шифрування біткоїну

 19.01.2026 12:28

