OpenAI розглядає можливість додати шифрування в ChatGPT

OpenAI розглядає можливість додати шифрування в ChatGPT. Про це керівник компанії Сем Альтман заявив під час вечері з журналістами на минулому тижні, пише Axios. Якщо це колись станеться, то скоріше за все шифрування почнеться з тимчасових чатів.

«Ми дуже серйозно до цього ставимося. Але у нас немає термінів для запуску чогось», — сказав CEO OpenAI.

Необхідність шифрування чатів пов’язана із тим, що деякі користувачі діляться конфіденційною інформацією з ChatGPT, такою як запити про симптоми хвороби чи юридичні проблеми. Але конфіденційність цих даних ніяк юридично не захищена, на відміну від консультацій з лікарем чи адвокатом.

Речник OpenAI поки відмовився від подальших коментарів стосовно шифрування. Якщо воно стосуватиметься тимчасових чатів, які нещодавно були анонсовані OpenAI, то це означає, що після 30 днів ці діалоги не будуть відображатись в історії розмов чи моделях навчання.

З іншого боку, тимчасові чати зараз підпадають під дію Федерального суду США, який в травні цього року зобов’язав OpenAI зберігати вміст усіх розмов з користувачем. Судове рішення було ухвалено в рамках справи про порушення авторських прав.

Повноцінне наскрізне шифрування для чат-ботів реалізувати технічно складно. На відміну від месенджерів, де провайдер виступає посередником, компанія, що надає доступ до штучного інтелекту, є учасником розмови і повинна мати доступ до даних для роботи алгоритмів.

Apple частково вирішила цю проблему з технологією Private Cloud Compute для Apple Intelligence, яка дозволяє обробляти запити на серверах компанії без надання широкого доступу до даних користувачів.