Google оновлює пошуковий рядок: тепер можна вводити довші запити, з фотографіями та відео

Компанія Google оголосила про найбільше оновлення свого пошукового рядка за понад 25 років. Класичне поле пошуку тепер повністю базується на використанні штучного інтелекту, щоб дати користувачу більше простору для формулювання запиту.

Презентація оновленого пошуку відбулася на вчорашній конференції розробників Google I/O 2026. Нова версія передбачає більш довгі, розмовні запити — щось схоже на те, як це працює у Gemini чи ChatGPT. Наприклад, люди можуть ставити додаткові запитання чат-боту на головній сторінці пошуку Google, пише The New York Times.

Також користувачі зможуть створювати «агентів», які самостійно відстежуватимуть або досліджуватимуть теми, які їх цікавлять.

Пошук тепер приймає запити у будь-якому форматі: текст, зображення, файли, відео або навіть відкриті вкладки Chrome.

В основі оновленого пошуку — нова модель Gemini 3.5 Flash. Загальний контекст змін — зростаюча конкуренція. Google роками відходила від видачі простого списку синіх посилань, але оновлений пошук являє собою, мабуть, найрішучіший крок у бік штучного інтелекту та від традиційного пошуку. Зміни мають допомогти Google конкурувати з OpenAI та Anthropic, чиї моделі перебрали на себе частину функцій пошукових інструментів.

Минулого року Google зміцнила свої позиції важковаговика у сфері штучного інтелекту. Окрім моделей серії Gemini, компанія виробляє чіпи штучного інтелекту та вкладає сотні мільярдів доларів у центри обробки даних для свого бізнесу хмарних обчислень. Її додаток Gemini, який може виконувати кодування та дослідження, зараз має 900 мільйонів активних користувачів — приблизно стільки ж, скільки й ChatGPT.

Нагадаємо, що Gemini тепер вміє створювати файли PDF, DOCX, Google Docs та інші.

