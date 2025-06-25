Google подарувала Linux Foundation технологію Agent2Agent

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Хмарний підрозділ Google передав у дар Linux Foundation протокол Agent2Agent — технологію, яка полегшує взаємодію між агентами штучного інтелекту. Про це оголошено на конференції Open Source Summit North America у Денвері, пише Silicon Angle.

«Цей крок покликаний пришвидшити впровадження та розвиток протоколу A2A, забезпечуючи надійну основу для відкритої співпраці, управління інтелектуальною власністю та довгострокового управління», — пишуть в блозі Google.

Деякі програми використовують кілька агентів штучного інтелекту для автоматизації завдань користувачів. Наприклад, інструмент усунення несправностей мережі може використовувати один агент для діагностики проблем у маршрутизаторах, а інший — для виправлення несправностей комутатора. Щоб знайти першопричину помилки, яка впливає як на маршрутизатори, так і на комутатори, двом агентам, можливо, доведеться обмінюватися технічними даними один з одним.

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Щоб агенти могли координувати свою роботу, розробникам традиційно доводилося писати складний власний код. Програмне забезпечення Google Agent2Agent Protocol або A2A розроблено для спрощення цього завдання. Воно надає попередньо готові функції для переміщення даних між агентами, що позбавляє розробників клопоту з написанням усього з нуля.

Google стверджує, що A2A підходить для широкого спектру випадків використання. Якщо агент має труднощі з обробкою запиту, він може використовувати протокол для маршрутизації запиту до іншого агента з більш релевантним набором функцій. За даними компанії, агенти на базі A2A також можуть співпрацювати над складнішими завданнями, які потребують людського втручання та можуть потребувати днів для виконання.

A2A упаковує дані, які він передає між агентами, у формат файлу JSON, який широко використовується для переміщення інформації між програмами через його відносну простоту та низьке споживання пам’яті. Він також безпечніший, ніж XML, ще одна популярна технологія, яка використовується для таких ж завдань.

Нагадаємо, що кілька днів тому Google представила нову LLM-модель Gemini 2.5 Flash-Lite, яка перевершує попередню версію 2.0 Flash-Lite у тестах з математики, програмуванні та інших завданнях.

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