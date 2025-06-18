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Новини 18/06/2025

Google випустила «бюджетну» модель Gemini 2.5 Flash-Lite і фінальну версію Gemini 2.5 Pro

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Google представила нову LLM-модель Gemini 2.5 Flash-Lite, яка перевершує попередню версію 2.0 Flash-Lite у тестах з математики, програмуванні та інших завданнях. Модель також добре справляється із завданнями, «чутливими до затримок», такими як переклад та класифікація. Про це повідомляє блог Google.

Одна з головних переваг Gemini 2.5 Flash-Lite полягає в більш доступній вартості в порівнянні з конкурентами. Доступ до моделі через API коштує $0,10 за 1 мільйон токенів при введенні даних і $0,4 за мільйон токенів при виведенні. Введення аудіоданих коштує $0,5 за 1 мільйон токенів. Preview-версія 2.5 Flash-Lite доступна в Google AI Studio та Vertex AI. 

Компанія також повідомила, що випустила стабільні версії моделей Gemini 2.5 Pro і гібридної моделі міркування Gemini 2.5 Flash. Раніше вони перебували в статусі попередніх версій. Обидві моделі також доступні в Google AI Studio, Vertex AI та в додатку Gemini.

Нагадаємо, що кілька днів тому компанія Google повідомила, що віділить $10 мільйонів на підтримку українських стартапів.

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