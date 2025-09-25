/>
Новини 25/09/2025

OpenAI тестує агента GPT-Alpha. Він буде самостійно писати, запускати та налагоджувати код

Дмитро Сімагін

Журналіст

OpenAI проводить внутрішнє тестування нової версії агента, який використовує спеціальну версію GPT-5 під назвою GPT-Alpha. Як повідомляє Bleeping Computer, новий інструмент призначено для виконання таких функцій:

  • Перегляд веб-сторінок для пошуку актуальної/нішевої інформації.
  • Створення та редагування зображень.
  • Написання, запуск та налагодження коду.
  • Створення/редагування документів, електронних таблиць та слайдів.

Згідно внутрішньої документації, агент використовує «GPT-5 для розширеного мислення та використання інструментів».

Поки невідомо, коли почнеться розгортання GPT-Alpha, але Сем Альтман вже підтвердив, що OpenAI планує надавати розширені функції лише платним клієнтам через потребу в додаткових обчисленнях. Цілком можливо, що цей новий агент може бути однією з преміум-функцій ChatGPT, принаймні спочатку.

Нагадаємо, що OpenAI обмежить доступ до ChatGPT для неповнолітніх. Генеральний директор компанії Сем Альтман пообіцяв суттєво змінити спосіб взаємодії ChatGPT з користувачами віком до 18 років. OpenAI розробляє спеціальну версію ChatGPT для підлітків, в якій планує використовувати технологію прогнозування віку.

OpenAI тестує агента GPT-Alpha. Він буде самостійно писати, запускати та налагоджувати код

 3 години назад

Програмісти не цікавляться мобільним вайб-кодингом, незважаючи на наявність спеціалізованого софту

 20 години назад

Дві третини команд розробників використовують ШІ-інструменти, але продуктивність зросла лише на 10-15% — дослідження

 21 годину назад

Google запускає в Україні пільговий тарифний план Google AI Plus

 1 день назад

Платформу вайб-кодингу VibeSDK від CloudFlare перевели в open source

 1 день назад

Microsoft відкриває загальний доступ до фреймворку розробки Windows ML

 1 день назад

Perplexity випустила агента для електронної пошти

 2 дні назад

GitHub посилює вимоги автентифікації, запроваджує короткочасні токени та довірені публікації

 2 дні назад

Rust може стати обов'язковою залежністю в Git 3.0

 2 дні назад

Мінцифри: чат-бот «Дії» матиме голосовий інтерфейс з підтримкою суржика

 2 дні назад

