OpenAI тестує агента GPT-Alpha. Він буде самостійно писати, запускати та налагоджувати код

OpenAI проводить внутрішнє тестування нової версії агента, який використовує спеціальну версію GPT-5 під назвою GPT-Alpha. Як повідомляє Bleeping Computer, новий інструмент призначено для виконання таких функцій:

Перегляд веб-сторінок для пошуку актуальної/нішевої інформації.

Створення та редагування зображень.

Написання, запуск та налагодження коду.

Створення/редагування документів, електронних таблиць та слайдів.

Згідно внутрішньої документації, агент використовує «GPT-5 для розширеного мислення та використання інструментів».

Поки невідомо, коли почнеться розгортання GPT-Alpha, але Сем Альтман вже підтвердив, що OpenAI планує надавати розширені функції лише платним клієнтам через потребу в додаткових обчисленнях. Цілком можливо, що цей новий агент може бути однією з преміум-функцій ChatGPT, принаймні спочатку.

Нагадаємо, що OpenAI обмежить доступ до ChatGPT для неповнолітніх. Генеральний директор компанії Сем Альтман пообіцяв суттєво змінити спосіб взаємодії ChatGPT з користувачами віком до 18 років. OpenAI розробляє спеціальну версію ChatGPT для підлітків, в якій планує використовувати технологію прогнозування віку.