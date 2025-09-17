logo

17/09/2025

OpenAI обмежить доступ до ChatGPT для неповнолітніх

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман пообіцяв суттєво змінити спосіб взаємодії ChatGPT з користувачами віком до 18 років. Компанія розробляє спеціальну версію ChatGPT для підлітків, в якій планує використовувати технологію прогнозування віку.

Після запуску «підліткової версії» дітям віком до 18 років буде заборонено користуватись стандартним додатком ChatGPT, пише TechCrunch.

Зміни для неповнолітніх користувачів стосуються розмов на сексуальні теми або пошуком інформаціїї про самоушкодження. Згідно з новими правилами, ChatGPT більше не буде брати участі в «фліртових розмовах» з неповнолітніми користувачами, а також будуть встановлені додаткові запобіжні заходи щодо обговорення способів самогубства. Якщо неповнолітній використовує ChatGPT для пошуку варіантів суїциду, сервіс спробує зв’язатися з його батьками або, в особливо серйозних випадках, з місцевою поліцією.

«Ми ставимо безпеку вище за конфіденційність та свободу підлітків; це нова та потужна технологія, і ми вважаємо, що неповнолітні потребують значного захисту», — написав Альтман.

Поряд з обмеженнями щодо контенту, батьки, які реєструють обліковий запис неповнолітнього користувача, матимуть право встановлювати «години блокування», протягом яких ChatGPT буде недоступним для їхньої дитини. Цієї функції раніше не було.

Нагадаємо, що кілька днів тому в ChatGPT з’явився Режим розробника. Нова бета-функція забезпечує повну підтримку клієнтів Model Context Protocol (MCP) для всіх інструментів, як для читання, так і для запису. Раніше в ChatGPT підтримувалися лише MCP, схвалені OpenAI.

