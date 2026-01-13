logo

Новини 13/01/2026 17:42

Придбаний Meta стартап Manus випустив інструмент для запису, розшифровки та аналізу зустрічей

Сінгапурський стартап Manus, який нещодавно за $2 мільярди придбала компанія Meta, представив новий інструмент Meeting Minutes. Він дозволяє записати розмову або наговорити свої думки у веб-версії та мобільному додатку. Після завершення запису ШІ-агент виконує аналіз і видає зведення з ключовими пунктами та переліком завдань. 

Компанія-розробник стверджує, що її агент штучного інтелекту розпізнає різні голоси і відокремлює розмову кожного учасника.

Meeting Minutes призначено для офлайн-зустрічей, зробити запис онлайн-нарад у сторонніх додатках він поки що не може. Але можна завантажити готовий файл із аудіозаписом, який він проаналізує.

Запис безкоштовний, на аналіз та створення нотаток витрачатимуться кредити. При реєстрації новим користувачам нараховують 1000 безкоштовних кредитів і ще по 300 щодня.

Нещодавно стало відомо, що китайський регулятор розпочав перевірку угоди з придбання Manus американською компанією Meta. Йдеться про відповідність законодавству та можливі ризики для національної безпеки. На думку місцевих чиновників, засновники Manus спеціально змінили локацію з Китаю на Сінгапур, щоб продати свою компанію Цукербергу без дозволу китайської влади.

 

