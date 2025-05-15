Агент Google AlphaEvolve створює тисячі варіантів коду, щоб вибрати найкращий

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Команда Google DeepMind випустила AlphaEvolve — «суперагент» на базі Gemini 2.0, який може генерувати та перевіряти десятки тисяч варіантів коду, поки не знайде найкращий серед них алгоритм. Про це повідомляє блог Google DeepMind.

AlphaEvolve поєднує дві версії Gemini: швидку Flash для масової генерації ідей і «глибшу» Pro для точкових покращень. Кожен фрагмент коду автоматично компілюється, запускається та оцінюється за метриками точності, швидкості та витрати ресурсів. Найкращі варіанти об’єднуються та допрацьовуються у наступних генераціях.

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За рік внутрішнього тестування AlphaEvolve зумів скоротити кількість дій при множенні двох 4×4 комплексних матриць з 49 до 48, побивши рекорд, що тримався 56 років, і знайшов більш швидкі алгоритми для тринадцяти інших розмірів матриць. Загалом, перевіривши понад 50 класичних головоломок, AlphaEvolve відтворив найкращі відомі рішення приблизно у 75% випадків та покращив їх в 25%, причому підготовка тестового середовища займала години, а не тижні.

Новий сервіс будує цілі кодові бази, тоді як AlphaTensor (2022) та FunSearch (2023) генерували лише окремі функції. Експерти вважають, що комбінування еволюційного пошуку із LLM-творчістю виводить алгоритмічне проектування на новий рівень.

Потенційні застосування нового агента досить широкі: від оптимізації GPU-інструкцій та енергетики до матеріалознавства та розробки ліків. Обмеження для завдань одне: завдання повинно мати формалізований критерій оцінки, інакше агенту нема з чим «порівнювати» мутації.

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