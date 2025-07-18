Новий агент ChatGPT може керувати всім комп’ютером і виконувати завдання за вас

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Компанія OpenAI представила агента ChatGPT, який позиціонується як інструмент, що може виконувати роботу від імені власника комп’ютера. Про це повідомляє The Verge.

На відміну від звичайних чат-ботів, агент діє автономно, використовуючи віртуальне середовище для роботи з даними, планування чи здійснення покупок.

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ChatGPT Agent має доступ до всієї операційної системи, а не тільки до браузера, і використовує методи машинного навчання з підкріпленням, знаходячи оптимальну стратегію поведінки. Однак поки він працює не дуже швидко, оскільки розробники зосереджені на оптимізації складних завдань, а не на швидкості. Але, як запевняють в OpenAI, навіть якщо виконання поставленого завдання займе 15-30 хвилин, це все одно швидше, ніж робити все вручну.

Перед виконанням незворотних дій, таких як надсилання листа або бронювання, агент запитуватиме підтвердження. Фінансові операції поки що обмежені. При роботі з сайтами, що вимагають підвищеної безпеки, наприклад, банківськими транзакціями, активується режим спостереження (Watch Mode), при якому користувач не може залишити вкладку, де працює агент, інакше система зупинить свою роботу.

ChatGPT Agent базується на новій моделі, спеціально розробленої OpenAI. Він вміє аналізувати календар користувача, готувати зведення про майбутні зустрічі, підбирати рецепти і замовляти продукти для сімейного сніданку, а також створювати презентації на основі конкурентного аналізу. Модель навчалася на складних завданнях, які потребують взаємодії з текстовим та візуальним браузером, терміналом та іншими інструментами.

ChatGPT Agent вже доступний передплатникам Pro, Plus та Team. Для його активації потрібно вибрати «режим агента» у меню інструментів або ввести команду /agent. Версії для ChatGPT Enterprise та Education для корпоративних клієнтів та навчальних закладів з’являться пізніше цього літа.

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