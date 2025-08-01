Нова функція Android Studio автоматично виконує складні багатоетапні завдання кодування для кількох файлів

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Google представила стабільний реліз нової функції Narwhal для Android Studio. Вона має режим агента Gemini, за допомогою якого розробники можуть доручити штучному інтелекту виконувати складні багатоетапні завдання кодування для кількох файлів. Про це пише блог Google.

Оскільки новий режим агента використовуватиме більше обчислювальної потужності, безкоштовні користувачі Android Studio матимуть доступ до нього з коротшою довжиною контексту, що значно обмежує можливості для складних завдань. Щоб розкрити повний потенціал агента з вікном контексту в 1 мільйон токенів та моделлю Gemini 2.5 Pro, розробнику потрібно надати власний ключ Gemini API з платним проектом GCP.

Незалежно від вимог щодо оплати, режим агента може суттєво підвищити продуктивність, оскільки він здатний впоратися з важкою роботою в багатьох файлах. За даними Google, під час релізу Canary розробники високо оцінили цей інструмент.

Окрім нового режиму агента, Google оприлюднила нову політику сумісності своїх сервісів, згідно з якою функції, що залежать від Google Cloud, підтримуються лише протягом року. Це змусить розробників постійно оновлювати свої IDE, щоб зберегти доступ до ключових функцій, таких як Gemini. Коли наближається час оновлення, Google надаватиме 30-денне вікно сповіщення, перш ніж сервіс стане несумісним. Для Google це гарантуватиме, що розробники залишалися прив’язаними до найновіших продуктів і сервісів компанії, і це ускладнює використання конкуруючих інструментів.

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