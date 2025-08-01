logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 01/08/2025

Нова функція Android Studio автоматично виконує складні багатоетапні завдання кодування для кількох файлів

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Google представила стабільний реліз нової функції Narwhal для Android Studio. Вона має режим агента Gemini, за допомогою якого розробники можуть доручити штучному інтелекту виконувати складні багатоетапні завдання кодування для кількох файлів. Про це пише блог Google.

Оскільки новий режим агента використовуватиме більше обчислювальної потужності, безкоштовні користувачі Android Studio матимуть доступ до нього з коротшою довжиною контексту, що значно обмежує можливості для складних завдань. Щоб розкрити повний потенціал агента з вікном контексту в 1 мільйон токенів та моделлю Gemini 2.5 Pro, розробнику потрібно надати власний ключ Gemini API з платним проектом GCP.

Незалежно від вимог щодо оплати, режим агента може суттєво підвищити продуктивність, оскільки він здатний впоратися з важкою роботою в багатьох файлах. За даними Google, під час релізу Canary розробники високо оцінили цей інструмент.

Окрім нового режиму агента, Google оприлюднила нову політику сумісності своїх сервісів, згідно з якою функції, що залежать від Google Cloud, підтримуються лише протягом року. Це змусить розробників постійно оновлювати свої IDE, щоб зберегти доступ до ключових функцій, таких як Gemini. Коли наближається час оновлення, Google надаватиме 30-денне вікно сповіщення, перш ніж сервіс стане несумісним. Для Google це гарантуватиме, що розробники залишалися прив’язаними до найновіших продуктів і сервісів компанії, і це ускладнює використання конкуруючих інструментів.

Партнер видання

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською‌ ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.

Головна > Новини > Нова функція Android Studio автоматично виконує складні багатоетапні завдання кодування для кількох файлів

Найбільш обговорювані статті

Інструмент для перевірки коду Cursor Bugbot вийшов з бета-версіїІнструмент для перевірки коду Cursor Bugbot вийшов з бета-версії
Асоціація IT Ukraine підтримала заборону російського софту та роз'яснила позицію щодо TelegramАсоціація IT Ukraine підтримала заборону російського софту та роз’яснила позицію щодо Telegram
Microsoft тестує в Edge новий режим Copilot Mode — він перетворює браузер у віртуального помічникаMicrosoft тестує в Edge новий режим Copilot Mode — він перетворює браузер у віртуального помічника
У Польщі підрахували кількість IT-компаній, які належать українцямУ Польщі підрахували кількість IT-компаній, які належать українцям
ЄС заборонить інсталяцію Android-додатків поза межами Google PlayЄС заборонить інсталяцію Android-додатків поза межами Google Play
Anthropic оголосила нові тарифи на користування Claude CodeAnthropic оголосила про нові обмеження на користування Claude Code
Епоха смартфонів закінчується. Їх замінять електронні татуювання — Білл Гейтс
Ajax Systems відбере 30 студентів для поїздки на виставку CES 2026 в США. Компанія повністю покриє витрати на поїздку
Форк Visual Studio Code від розробника TikTok шпигує за користувачамиФорк Visual Studio Code від розробника TikTok шпигує за користувачами
CEO Google: завдяки штучному інтелекту продуктивність програмістів зросла на 10%

Співзасновник Google закликає розробників працювати по 60 годин щотижня в офісі

Google розширить сумісність мобільних Android-ігор з платформою ПК

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

«Я не могла знайти свою машину в гаражі і забувала цілі розмови»: як робота в Google пошкодила мені мозок

Влаштуватися на роботу стало легше: як користуватися новим тренажером для співбесід від Google

Гуглити як профі: 10 рекомендацій, як швидко знайти інформацію в Google

«Вбивця Google»: Microsoft інтегрує штучний інтелект ChatGPT в пошуковик Bing

Google Meet навчили перекладати розмови в реальному часі. «Перекладачем» виступить Gemini

ChatGPT влаштувався на роботу програмістом Google з зарплатнею $15 тис.

Масові звільнення IT-спеціалістів продовжаться: Forbes дав прогноз на 2023 рік

Новий інструмент від Google допоможе видалити особисту інформацію з інтернету: як користуватися

Google запускає в Україні онлайн-курс з кібербезпеки. Як на нього потрапити

Google змушує віддалених працівників працювати 3 дні на тиждень в офісі. Інакше звільнення

Google запускає в Україні безплатний курс з машинного навчання для розробників. Як на нього потрапити

Ринок не шкодує нікого: Google звільнив 100 одноруких роботів

Google, Meta, Amazon і Microsoft після масових звільнень наймають малооплачуваних іноземців

Легендарний і найоплачуваніший програміст у Google: хто він?

Застосунок Gemini отримав функцію редагування зображень

Google запускає оновлений курс із машинного навчання українською мовою. Він займає 15 годин

 

Гуглимо професійно: 14 операторів та фішок пошукової системи (частина друга)

Революція в SEO: Google відкриває доступ до нових можливостей ШІ

«ПриватБанк» скасував тарифи за банківське обслуговування айтівців. За що тепер не потрібно платити

 

Wise IT отримала ще одну спеціалізацію від Google Cloud. Що це дає замовникам хмарних рішень

 

Топ текстів
Новини - 1 місяць назад
Microsoft видалить антивірусний софт із ядра Windows
Новини - 3 тижні назад
Чатбот від Маска Grok різко став проукраїнським. Нейронка спростовує міфи російської пропаганди та вступає у суперечку з росіянами
Новини - 3 тижні назад
Програмісти назвали три найпопулярніші ШІ-інструменти для роботи з кодом
Новини - 3 тижні назад
Штучний інтелект негативно впливає на продуктивність досвідчених розробників — результати дослідження
Новини - 1 тиждень назад
В Android додали можливість запуску графічних програм Linux
Новини - 3 тижні назад
Білл Гейтс: програмування залишиться на 100% людською професією навіть через століття
Новини - 1 тиждень назад
Американку посадили на 8,5 років за «ферму ноутбуків» для північнокорейських програмістів
Новини - 1 тиждень назад
Стався масштабний збій Starlink. Спостерігаються проблеми в роботі по всьому світу
Новини - 4 дні назад
Хакер зламав інструмент кодування Amazon Q Developer
Новини - 4 дні назад
Форк Visual Studio Code від розробника TikTok шпигує за користувачами

Новини

Нова функція Android Studio автоматично виконує складні багатоетапні завдання кодування для кількох файлів

 11 хвилин назад

OpenAI відключила функцію, яка дозволяла Google індексувати діалоги з ChatGPT

 3 години назад

Багхантери залишаться в минулому: на зміну ручному пошуку багів приходять агенти

 4 години назад

Microsoft спрощує розробку iOS-додатків за допомогою оновлень GitHub Copilot у Xcode

 6 години назад

Індійський айтівець створивши ШІ-двійника своєї колишньої. Жінка дізналася про підробку зі ЗМІ, які писали про старт її порно-кар'єри

 19 години назад

IT-експорт у червні приніс Україні $526 млн. Менше було тільки в січні

 20 години назад

«Це небезпечно». Марк Цукерберг пояснив, чому Meta не відкриє код своїх моделей «суперінтелекту»

 23 години назад

НАБУ шукає ІТ-фахівців. Стаж роботи не обов’язковий. Скільки платять?

 1 день назад

Хакери атакують Python-розробників, використовуючи фейковий сайт PyPI

 1 день назад

Mistral запускає повний стек кодування на базі Codestral 25.08

 1 день назад

Спецпроєкти

Крихкі зони: як виявляти їх вчасно. Досвід FAVBET Tech
15 провідних компаній обговорили регулювання, освіту та інтеграцію АІ. До чого вони прийшли
Нові компанії у складі та фокус на ШІ: як пройшли загальні збори IT Ukraine
Топ текстів тижня
1.
Хакер зламав інструмент кодування Amazon Q Developer
2.
Форк Visual Studio Code від розробника TikTok шпигує за користувачами
3.
Anthropic оголосила про нові обмеження на користування Claude Code
4.
JetBrains розробляє нову мову програмування
5.
Мінцифри запускає в «Дії» новий сервіс — Маркетплейс цифрових рішень
6.
Google тестує інструмент для вайб-кодингу Opal
7.
НАБУ шукає ІТ-фахівців. Стаж роботи не обов’язковий. Скільки платять?
8.
В Китаї планують виробляти скляні оптичні диски місткістю 360 ТБ. Їх розробили в Ухані
9.
Крихкі зони: як виявляти їх вчасно. Досвід FAVBET Tech
10.
OpenAI запустить GPT-5 вже у серпні

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: