У Visual Studio з’явився режим агента для багатоетапних завдань кодування

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Microsoft оголосила про випуск Visual Studio 2022 версії 17.14. В оновленні флагманського IDE компанії з’явився режим агента, який дозволяє автоматично створювати програми з нуля, виконувати рефакторинг коду в кількох файлах, писати та запускати тести, а також ітеративно застосовувати зміни до коду. Про це повідомляє InfoWorld.

Агенту на базі GitHub Copilot можна ставити завдання, використовуючи природну мову. Він розуміє кодову базу, може автономно виконувати багатоетапні, складні завдання кодування, виправляти помилки, пропонувати та виконувати команди терміналу, а також аналізувати помилки під час виконання, поки завдання не буде завершено. Режим агента доступний для всіх користувачів Visual Studio 17.14.

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Також у Visual Studio 17.14 з’явилась функція «Пропозиції щодо наступного редагування», за допомогою якої GitHub Copilot прогнозує наступне редагування в поточному файлі на основі попередніх редагувань, а також генерацію коментарів до документів для функцій C++ та C#.

У Visual Studio 17.14 розробники можуть бачити зміни в програмі в режимі реального часу та використовувати гаряче перезавантаження. За даними Microsoft, попередній перегляд динамічного налагодження C++ пропонує повноцінну можливість налагодження для оптимізованого коду C++ без шкоди для продуктивності.

Інструменти Git у Visual Studio 17.14 мають нове налаштування, яке дозволяє залишати репозиторій відкритим між запусками. Налаштування для Git дозволяє користувачам змінювати початкову гілку за замовчуванням під час створення нового репозиторію. Вікно репозиторію Git тепер містить фільтр для відображення лише вихідних та вхідних комітів.

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