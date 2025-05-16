Щомісяця 50 мільйонів розробників активно користуються Visual Studio і Visual Studio Code
Microsoft оголосила, що сімейством продуктів Visual Studio: Visual Studio та Visual Studio Code щомісяця активно користуються понад 50 мільйонів розробників. Про це пише Neowin з посиланням на дані Microsoft.
Вперше представлений 28 років тому, Visual Studio залишається провідним інтегрованим середовищем розробки (IDE) в екосистемі Windows. Зараз сфери його використання поширені на кросплатформну розробку, хмарні додатки, gamedev, обробку даних тощо. Воно залишається одним з небагатьох IDE, що включає компілятори, налагоджувачі, профайлери, дизайнери та мовні служби «з коробки».
Visual Studio у цифрах:
- Понад 25 000 розширень на Visual Studio Marketplace.
- Більше 100 000 розробників надають відгуки, звіти про проблеми та ідеї для нових функцій.
- В середньому в кожному щоквартальному оновленні виправляється понад 800 проблем, повідомлених спільнотою.
Десять років тому, коли Windows почала поступатися мобільним платформам, таким як iOS та Android, Microsoft представила Visual Studio Code — крок, який багатьох здивував. На відміну від свого повнофункціонального брата, редактор Visual Studio Code використовував легку модель з відкритим кодом. Замість того, щоб пропонувати кожну функцію «з коробки», він дозволив розробникам налаштовувати своє середовище за допомогою величезної екосистеми розширень.
Visual Studio Code у цифрах:
- Понад 100 000 розширень на VS Code Marketplace.
- Понад 37 000 зірок GitHub у репозиторії VS Code.
Щоб відсвяткувати 50-мільйонний показник, Microsoft випустила спеціальні ювілейні шпалери, на яких зображені як Visual Studio, так і Visual Studio Code. Очікується, що на конференції Build наступного тижня компанія представить оновлення для обох інструментів.
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