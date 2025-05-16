logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 16/05/2025

Щомісяця 50 мільйонів розробників активно користуються Visual Studio і Visual Studio Code

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Microsoft оголосила, що сімейством продуктів Visual Studio: Visual Studio та Visual Studio Code щомісяця активно користуються понад 50 мільйонів розробників. Про це пише Neowin з посиланням на дані Microsoft.

Вперше представлений 28 років тому, Visual Studio залишається провідним інтегрованим середовищем розробки (IDE) в екосистемі Windows. Зараз сфери його використання поширені на кросплатформну розробку, хмарні додатки, gamedev, обробку даних тощо. Воно залишається одним з небагатьох IDE, що включає компілятори, налагоджувачі, профайлери, дизайнери та мовні служби «з коробки».

Visual Studio у цифрах:

  • Понад 25 000 розширень на Visual Studio Marketplace.
  • Більше 100 000 розробників надають відгуки, звіти про проблеми та ідеї для нових функцій.
  • В середньому в кожному щоквартальному оновленні виправляється понад 800 проблем, повідомлених спільнотою.

Десять років тому, коли Windows почала поступатися мобільним платформам, таким як iOS та Android, Microsoft представила Visual Studio Code — крок, який багатьох здивував. На відміну від свого повнофункціонального брата, редактор Visual Studio Code використовував легку модель з відкритим кодом. Замість того, щоб пропонувати кожну функцію «з коробки», він дозволив розробникам налаштовувати своє середовище за допомогою величезної екосистеми розширень.

Visual Studio Code у цифрах:

Щоб відсвяткувати 50-мільйонний показник, Microsoft випустила спеціальні ювілейні шпалери, на яких зображені як Visual Studio, так і Visual Studio Code. Очікується, що на конференції Build наступного тижня компанія представить оновлення для обох інструментів.

Партнер видання

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською‌ ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.

Головна > Новини > Щомісяця 50 мільйонів розробників активно користуються Visual Studio і Visual Studio Code

Найбільш обговорювані статті

iOS 19 спростить роботу в публічних мережах Wi-FiiOS 19 спростить роботу в публічних мережах Wi-Fi
Хакери з КНДР використовують інтерес до Залужного для фішингових атак на українських користувачівХакери з КНДР використовують інтерес до Залужного для фішингових атак на українських користувачів
Скільки українців користуються штучним інтелектом — результати дослідженняСкільки українців користуються штучним інтелектом — результати дослідження
США хочуть встановлювати трекери на відеокарти та процесориСША хочуть встановлювати трекери на відеокарти та процесори
У preview-версії C# 14 помітили кілька важливих оновленьУ preview-версії C# 14 помітили кілька важливих оновлень
В Google Drive з'явилась підтримка української мови при роботі з GeminiВ Google Drive з’явилась підтримка української мови при роботі з Gemini
В Україні створять реєстр забороненого програмного забезпечення
Українські компанії почали відкривати вакансії ШІ-директорів. Зарплата такого фахівця може сягати $10 000 на місяць
Трафік ChatGPT досяг рекордного максимуму. Але до Google ще дуже далекоТрафік ChatGPT досяг рекордного максимуму. Але до Google ще дуже далеко
Завдяки чому TestRail оптимізує управління тестуванням та як отримати знижку на сервіс

Visual Studio Code 1.96 отримав режим перезапису та вставки з імпортом

Microsoft вносить виправлення у Visual Studio та дозволяє одночасно використовувати кілька облікових записів GitHub

Visual Studio Code 1.100 пришвидшує редагування та покращує релевантність рекомендацій коду

Топ текстів
Новини - 1 місяць назад
Українські IT-фахівці за кордоном: заробляють на 8% більше, але оформлятись не поспішають
Новини - 1 місяць назад
OpenAI готується до релізу GPT-4.1
Новини - 2 тижні назад
Microsoft: до 30% коду компанії написано штучним інтелектом
Новини - 3 тижні назад
Тест виявив, що бот для обману на технічних співбесідах мало чим допомагає
Новини - 3 тижні назад
Вчені з’ясували, де в світі найбільше працюють у віддаленому режимі
Новини - 1 тиждень назад
У Telegram з’явився автоматичний переклад повідомлень в каналах
Новини - 7 днів назад
Співробітникам Microsoft заборонили використовувати DeepSeek
Новини - 7 днів назад
Популярність Python досягла найвищого рівня – TIOBE
Новини - 3 тижні назад
ЄС розробляє законодавство для «легального злому» зашифрованого листування
Новини - 1 тиждень назад
Amazon таємно розробляє інструмент Kiro, який значно прискорить роботу з кодом

Новини

Щомісяця 50 мільйонів розробників активно користуються Visual Studio і Visual Studio Code

 11 хвилин назад

Українська ІТ-компанія TechMagic придбала польську Hitteps

 12 години назад

Десятки європейських сайтів для порівняння цін подали судові позови проти Google

 13 години назад

Apple залякує користувачів App Store «ризиком» програм, якщо в них підтримуються альтернативні способи оплати

 17 години назад

Розробники Linux представили набір патчів для видалення підтримки процесорів i486

 18 години назад

Агент Google AlphaEvolve створює тисячі варіантів коду, щоб вибрати найкращий

 21 годину назад

Заради дедлайнів дві третини команд передають код у продакшн без повноцінного тестування

 22 години назад

OpenAI додала в ChatGPT свою найкращу модель кодування GPT 4.1

 1 день назад

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про захист інтелектуальних прав військових розробників

 2 дні назад

В Україні запустять мережу стартап-шкіл в університетах

 2 дні назад

Спецпроєкти

Остання хвиля реєстрації на InfoSec Ukraine 2025 – масштабний івент про кібербезпеку
В партнерах Dell Technologies, Cisco, МУК та інші. Чому варто потрапити на InfoSec Ukraine 2025
6 травня відбудеться InfoSec Ukraine 2025. У партнерах – світові компанії, у тому числі Dell Technologies
Топ текстів тижня
1.
Співробітникам Microsoft заборонили використовувати DeepSeek
2.
Популярність Python досягла найвищого рівня – TIOBE
3.
Nvidia RTX 5090 може зламати 8-символьний пароль лише за 3 години
4.
IT — в пʼятірці галузей, де українським студентам найчастіше пропонують першу роботу
5.
Чат-бот можна обманути, встановивши йому фальшиві спогади — дослідники Принстонського університету
6.
Huawei випустила китайську альтернативу Windows — настільну операційну систему HarmonyOS Next
7.
Процеси, люди та культура: як побудувати ефективне управління техборгом. Досвід FAVBET Tech
8.
Українські компанії почали відкривати вакансії ШІ-директорів. Зарплата такого фахівця може сягати $10 000 на місяць
9.
Трафік ChatGPT досяг рекордного максимуму. Але до Google ще дуже далеко
10.
Скільки українців користуються штучним інтелектом — результати дослідження

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: