27/08/2025

Microsoft розповіла про всі нові функції Visual Studio 2022 17.14

Дмитро Сімагін

Журналіст

Microsoft поділилася інформацією про всі покращення, внесені до нової версії інтегрованого середовища розробки Visual Studio 2022 17.14, яку представили в цьому місяці.

Першим оновлення є те, що остання модель GPT від OpenAI, GPT-5, тепер доступна у Visual Studio. Вона досить добре поєднується з IDE, оскільки є найсучаснішою моделлю міркування на сьогоднішній день з покращеними можливостями для кодування та математики. 

Наступним оновлення стала підтримка у Visual Studio серверів MCP. Тепер ви можете легко їх встановити, щоб безперешкодно підключати свої моделі та агенти ШІ до різних джерел даних та систем.

Крім того, пошук коду через Copilot Chat став набагато розумнішим, оскільки тепер він використовує більш просунутий алгоритм віддаленого семантичного пошуку замість традиційного BM25, який покладається на зіставлення ключових слів, а не на семантичне значення.

Щодо інших покращень, то розробники тепер можуть автентифікуватися в GitHub Copilot через свій обліковий запис Google, підключати власні мовні моделі за допомогою ключів API, використовувати кращі механізми налагодження в Unreal Engine, зменшувати втручання Copilot у свої робочі процеси розробки та користуватися тим фактом, що Copilot Chat тепер розуміє вашу історію Git.

У Microsoft наголосили, що багато вищезгаданих покращень є результатом відгуків спільноти. Компанія закликала розробників продовжувати надсилати відгуки про існуючі функції та робити запити на нові можливості. Це можна зробити через спеціальну сторінку на сайті Microsoft.

Нагадаємо, що кілька днів тому Microsoft почала тестувати нову функцію Windows 11, яка дозволяє переносити сеанс роботи з Android-програмою на ПК. Поки ця можливість доступна виключно з додатком Spotify і лише для учасників preview-програм у Dev та Beta Channels.

Microsoft розповіла про всі нові функції Visual Studio 2022 17.14

