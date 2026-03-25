Новини 25/03/2026 17:05

Visual Studio Code 1.113: нові теми оформлення, вкладені субагенти та додаткові налаштування ШІ

Microsoft представила свіжий реліз Visual Studio Code 1.113. В оновленні компанія внесла покращення в інтерфейс агента та розробника. Однією з ключових змін нової версії є можливість налаштувати роботу штучного інтелекту під конкретний проект у редакторі. Тепер можна контролювати глибину міркувань перед відповіддю та переглядати візуальний контекст, не виходячи з чату.

Щоб налаштувати обсяг міркувань, які має виконувати LLM-модель, просто перейдіть до меню вибору моделей і натисніть стрілки праворуч від їхніх назв; там ви можете обрати рівень міркування: низький, середній або високий. Однак пам’ятайте: чим вищий рівень міркувань, тим швидше ви вичерпаєте свої токени.

Візуальні зміни, представлені у VS Code 1.113, стосуються двох нових тем оформлення світлої та темної: VS Code Light та VS Code Dark. Завдяки їм Microsoft прагне забезпечити більш сучасний та свіжий вигляд для редактора, зберігаючи при цьому знайомість та зручність використання попередніх тем за замовчуванням, під назвою Modern. Також з’явилась синхронізація з темою оформлення операційної системи: за замовчуванням будуть використовуватись ті теми для нових користувачів, які відповідають світлому або темному режиму вашої операційної системи.

Останньою важливою функцією цього тижня є запровадження вкладених субагентів. Microsoft пояснює, що субагенти тепер можуть викликати інших субагентів. У підсумку це дозволяє виконувати більш складні багатоетапні операції. До цього оновлення субагентам було заборонено викликати інших субагентів, щоб запобігти нескінченній рекурсії, але тепер ви можете увімкнути цю опцію за потреби.

Щоб оновити VS Code до нової версії, просто натисніть меню «Довідка» у VS Code та перевірте наявність оновлень. Також ви можете завантажити свіжий реліз з веб-сайту VS Code.

Нагадаємо, що не так давно редактор коду Visual Studio Code отримав автоматичний вибір LLM-моделі.

