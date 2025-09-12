Редактор коду Visual Studio Code отримав автоматичний вибір LLM-моделі та нові функції безпеки

Microsoft оновила редактор коду Visual Studio Code. У новій версії 1.104 з’явився автоматичний вибір LLM-моделі в чаті. В залежності від контексту роботи тепер обирається найкраща модель, що оптимізує продуктивність та скасовує обмеження швидкості. Про це повідомляє Neowin.

Функція, яка обирає між моделями Claude Sonnet 4, GPT-5, GPT-5 mini, GPT-4.1 та Gemini Pro 2.5, наразі перебуває в режимі попереднього перегляду та розгортається для користувачів GitHub Copilot з індивідуальними планами. За бажанням користувачів можна відключити доступ до певних моделей.

Оновлення VS Code також запроваджує нові заходи безпеки для роботи ШІ-агентів. Новий параметр chat.tools.edits.autoApprove вимагає явного підтвердження користувача, перш ніж агенту буде дозволено редагувати конфіденційні файли, такі як файли конфігурації.

Функцію автоматичного схвалення терміналу також було покращено завдяки новим налаштуванням та обов’язковій явній згоді користувача з міркувань безпеки. Налаштування chat.tools.global.autoApprove тепер містить попередження, щоб запобігти випадковій активації.

Нові функції з чіткими попередженнями та вимогами щодо згоди усувають потенційні ризики безпеки, пов’язані з автономними агентами штучного інтелекту.

Ще одне оновлення VS Code включає новий файл AGENTS.md, який можна використовувати для надання контексту та інструкцій агентам ШІ, коментар TODO тепер показує дію коду для швидкого запуску сеансу агента.

Також було вдосконалено роботу з чатом та терміналом завдяки таким функціям, як згорнутий список файлів, підтримка кількох сеансів та покращений IntelliSense терміналу. Деякі з цих функцій все ще є експериментальними, а багато покращень у цьому випуску ввімкнено за замовчуванням.