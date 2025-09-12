logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 12/09/2025

Редактор коду Visual Studio Code отримав автоматичний вибір LLM-моделі та нові функції безпеки

Дмитро Сімагін

Журналіст

Microsoft оновила редактор коду Visual Studio Code. У новій версії 1.104 з’явився автоматичний вибір LLM-моделі в чаті. В залежності від контексту роботи тепер обирається найкраща модель, що оптимізує продуктивність та скасовує обмеження швидкості. Про це повідомляє Neowin.

Функція, яка обирає між моделями Claude Sonnet 4, GPT-5, GPT-5 mini, GPT-4.1 та Gemini Pro 2.5, наразі перебуває в режимі попереднього перегляду та розгортається для користувачів GitHub Copilot з індивідуальними планами. За бажанням користувачів можна відключити доступ до певних моделей.

Оновлення VS Code також запроваджує нові заходи безпеки для роботи ШІ-агентів. Новий параметр chat.tools.edits.autoApprove вимагає явного підтвердження користувача, перш ніж агенту буде дозволено редагувати конфіденційні файли, такі як файли конфігурації.

Функцію автоматичного схвалення терміналу також було покращено завдяки новим налаштуванням та обов’язковій явній згоді користувача з міркувань безпеки. Налаштування chat.tools.global.autoApprove тепер містить попередження, щоб запобігти випадковій активації.

Нові функції з чіткими попередженнями та вимогами щодо згоди усувають потенційні ризики безпеки, пов’язані з автономними агентами штучного інтелекту. 

Ще одне оновлення VS Code включає новий файл AGENTS.md, який можна використовувати для надання контексту та інструкцій агентам ШІ, коментар TODO тепер показує дію коду для швидкого запуску сеансу агента.

Також було вдосконалено роботу з чатом та терміналом завдяки таким функціям, як згорнутий список файлів, підтримка кількох сеансів та покращений IntelliSense терміналу. Деякі з цих функцій все ще є експериментальними, а багато покращень у цьому випуску ввімкнено за замовчуванням.

 

Головна > Новини > Редактор коду Visual Studio Code отримав автоматичний вибір LLM-моделі та нові функції безпеки

Найбільш обговорювані статті

Claude тепер може створювати та редагувати файлиClaude тепер може створювати та редагувати файли
Побутова техніка Tesla: армовані метали, передові полімери та доступна ціна. Що представлено в лінійках
Міноборони розширило функціонал мобільного додатку Резерв+Міноборони розширило функціонал мобільного додатку Резерв+
Користувачі GitHub обурені «примусовою» інтеграцією CopilotКористувачі GitHub обурені «примусовою» інтеграцією Copilot
Кирило Буданов пообіцяв зламати новий російський месенджер MAXКирило Буданов пообіцяв зламати новий російський месенджер MAX
Google нарешті озвучує ліміти використання GeminiGoogle нарешті озвучує ліміти використання Gemini
IT-фахівці в ЗСУ поділились своїми найбільшими проблемамиIT-фахівці в ЗСУ поділились своїми найбільшими проблемами
Середній вік співробітників IT-компаній зріс на 5 років, кількість зумерів скоротилась вдвічіСередній вік співробітників IT-компаній зріс на 5 років, кількість зумерів скоротилась вдвічі
«Наймасштабніша JS-атака в історії»: хакери зламали обліковий запис NPM«Наймасштабніша JS-атака в історії»: хакери зламали обліковий запис NPM
Форк Visual Studio Code від розробника TikTok шпигує за користувачами

Агент Gemini CLI інтегровано в редактор коду Zed

Новий редактор коду ChatGPT Canvas став загальнодоступним

Який редактор коду краще: Visual Studio Code чи Sublime Text?

Розробники скаржаться, що «безлімітний» тариф редактора коду Cursor виявився не таким вже безлімітним

ChatGPT для macOS тепер може сам редагувати код у IDE

Материнська компанія TikTok випустила форк Visual Studio Code для редагування коду

Visual Studio Code 1.96 отримав режим перезапису та вставки з імпортом

Найкращі IDE для Python: обираємо редактор коду та середовище розробки

Розробники C/C++, які використовують редактор Cursor, зіткнулись з обмеженнями з боку Microsoft

Щомісяця 50 мільйонів розробників активно користуються Visual Studio і Visual Studio Code

Оновлення Visual Studio Code принесло Python-розробникам несподіваний сюрприз

JetBrains AI Assistant став доступним у Visual Studio Code

У редакторі коду VSCode знайшли 18 шкідливих розширень, націлених на розробників

Microsoft опублікувала вихідний код GitHub Copilot Chat для VS Code

Редактор коду Cursor оновлено до версії 1.0

Редактор коду Zed розширює сумісність з редактором Vim

Visual Studio Code 1.100 пришвидшує редагування та покращує релевантність рекомендацій коду

Anysphere пропонує «майже безлімітний» доступ до редактора коду Cursor

У редакторі коду Cursor знайшли баг, який автоматично запускає шкідливий код

Топ текстів
Новини - 1 місяць назад
Grok 4 стає безкоштовною, разом з генератором відео
Новини - 1 тиждень назад
ChatGPT буде повідомляти батькам про діалоги з їхньою дитиною
Новини - 4 тижні назад
У ChatGPT може з’явитись реклама
Новини - 4 тижні назад
Розробник підлаштував свій режим сну під дію тарифу Claude Pro
Новини - 3 тижні назад
Сем Альтман розповів про GPT-6 і нову версію інструменту кодування Codex
Новини - 3 тижні назад
Асоціація IT Ukraine розкритикувала заяви Гетманцева про «схеми з ФОП»
Новини - 1 тиждень назад
Хакери навчились використовувати Grok для поширення шкідливих посилань
Новини - 1 тиждень назад
Нова LLM-модель Grok Code Fast 1 бреше про результати своєї роботи
Новини - 1 тиждень назад
Google випустила бету бібліотеки Compose 1.2 — базовий інструментарій для створення user-інтерфейсів в Android
Новини - 1 тиждень назад
«Тепер важлива не кваліфікація, а ключові слова»: IT-фахівці розчаровані автоматизованим аналізом резюме

Новини

Claude отримав функцію пам'яті, перенесення даних та анонімний чат

 11 секунд назад

Редактор коду Visual Studio Code отримав автоматичний вибір LLM-моделі та нові функції безпеки

 1 годину назад

У США можуть ухвалити закон про податок з іноземного аутсорсингу. Чим це загрожує українським IT-фахівцям?

 3 години назад

У ChatGPT з'явився Режим розробника

 20 години назад

«Новачкам в IT тепер важко потрапити навіть на співбесіди» — директорка Асоціації IT Ukraine

 21 годину назад

У редакторі коду Cursor знайшли баг, який автоматично запускає шкідливий код

 24 години назад

JetBrains додає агента кодування Junie в середовище розробки CLion

 1 день назад

Microsoft Store скасовує реєстраційні збори для розробників додатків

 1 день назад

Google оновила генератор відео Veo 3 та знизила тарифи

 2 дні назад

Microsoft запроваджує нові правила роботи в офісі

 2 дні назад

Спецпроєкти

AI Cyber Forum 2025 збере експертів та інноваторів з mono, Intellias та не тільки. Подія – безплатна
Топ текстів тижня
1.
Claude тепер може створювати та редагувати файли
2.
Новачки все менше шукають роботу у фронтенді
3.
Google оновила генератор відео Veo 3 та знизила тарифи
4.
Міноборони розширило функціонал мобільного додатку Резерв+
5.
Середній вік співробітників IT-компаній зріс на 5 років, кількість зумерів скоротилась вдвічі
6.
Google нарешті озвучує ліміти використання Gemini
7.
«Наймасштабніша JS-атака в історії»: хакери зламали обліковий запис NPM
8.
«Новачкам в IT тепер важко потрапити навіть на співбесіди» — директорка Асоціації IT Ukraine
9.
У ChatGPT з’явився Режим розробника
10.
Кирило Буданов пообіцяв зламати новий російський месенджер MAX

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: