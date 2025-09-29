Редактор коду Cursor відкрив безкоштовний курс для розробників

Компанія Anysphere, яка підтримує редактор коду Cursor, запустила безкоштовний освітній курс Cursor Learn для розробників, які хочуть познайомитися з можливостями штучного інтелекту в своїй роботі.

Програма курсу складається з шести відеоуроків, розрахованих приблизно на годину перегляду. Курс підготував Лі Робінсон, який навчається у компанії Cursor.

Зміст Cursor Learn розраховано на користувачів-початківців. Серед тем – основи роботи LLM-моделей, поняття токенів, феномен «галюцинацій» нейромереж та використання агентів.

Навчання доступне безкоштовно та не вимагає реєстрації. Усі відеоматеріали записані англійською мовою, але під відео є локалізовані текстові версії. На жаль, української серед них немає, але є версія курсу російською мовою. На сайті Cursor також зазначено, що у майбутньому планується розширення курсу новими темами.

Розробником редактора коду Cursor є стартап Anysphere, який засновано в 2022 році студентами Массачусетського технологічного інституту Майклом Труеллом, Суарле Асіфом, Арвідом Луннемарком та Аманом Сенгером. У травні 2025 року компанія залучила $900 мільйонів інвестицій оцінкою капіталізації $9 мільярдів.

Нагадаємо, що в червні Anysphere представив Cursor 1.0 — першу стабільну версію нового редактора коду на базі штучного інтелекту. У реліз включили попередню версію функції BugBot, яка автоматично переглядає запити на злиття (PR) та знаходить у них проблеми, фоновий агент, який редагує код у віддаленому середовищі, та функцію Memories, яка зберігає та посилається на дані з попередніх чатів.