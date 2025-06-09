Редактор коду Cursor оновлено до версії 1.0
Стартап Anysphere випустив Cursor 1.0 — першу стабільну версію нового редактора коду на базі штучного інтелекту. У реліз включили попередню версію функції BugBot, яка автоматично переглядає запити на злиття (PR) та знаходить у них проблеми, фоновий агент, який редагує код у віддаленому середовищі, та функцію Memories, яка зберігає та посилається на дані з попередніх чатів. Про це повідомляє DevClass.
Cursor — це форк Visual Studio Code (VS Code), який вперше був представлений у 2023 році.
BugBot підключається до GitHub та перевіряє вміст комітів у коді. Функція запускається автоматично, коли оновлюється запит на перевірку, та залишає коментарі щодо знайдених проблем із посиланням для відкриття відповідного коду в Cursor. Для використання BugBot потрібен режим Cursor Max, який має розширений контекст та інструменти. Також потрібна підписка Pro ($20 на місяць).
Фонові агенти, які зараз знаходяться в бета-версії, дозволяють розробникам створювати агентів, які працюють у віддаленому середовищі, наданому Cursor. Агент клонуватиме репозиторій GitHub, працюватиме в окремій гілці та надсилатиме зміни.
Нагадаємо, що кілька днів тому компанія Google оголосила про оновлення своєї LLM-моделі Gemini 2.5 Pro, яка, за твердженням компанії, стала краще справлятись з певними завданнями програмування.
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