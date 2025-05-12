Visual Studio Code 1.100 пришвидшує редагування та покращує релевантність рекомендацій коду

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Інтегроване середовище розробки Visual Studio Code оновлено до версії 1.100. Новий реліз отримав підтримку файлів інструкцій та запитів на основі Markdown для Copilot Chat. Оновлена версія має більшу швидкість і точність в наступних пропозиціях редагування коду. Про це повідомляє InfoWorld.

Файли інструкцій на основі Markdown використовуються для визначення практик кодування, бажаних технологій, вимог до проекту та інших користувацьких інструкцій. Файли запитів застосовуються для створення повторно використовуваних запитів в чаті. Розробники можуть створювати різні файли інструкцій для різних мов програмування або типів проектів. Файл запитів може бути використаний для створення фронтенд-компонента.

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Новий реліз VS Code пришвидшує редагування коду в режимі агента, особливо у великих файлах, завдяки додаванню підтримки формату редагування «Застосувати патчі» OpenAI та інструменту заміни рядків Anthropic. Оновлення для OpenAI увімкнено за замовчуванням у VS Code Insiders і поступово розгортається до стабільної версії. Оновлення для Anthropic вже доступне для всіх користувачів.

Visual Studio Code 1.100 має нову модель для підтримки наступних пропозицій щодо редагування, яка швидше надає більш релевантні до контексту рекомендації коду. За даними Microsoft, ця оновлена ​​модель не тільки надає пропозиції зі зменшеною затримкою, але й краще відповідає останнім редагуванням.

У VS Code 1.100 редактор тепер надає посилання на додаткову інформацію, яка пояснює, чому розширення, визначене як шкідливе, було позначено саме так. Посилання під назвою «Дізнатися більше» з’єднують користувачів із проблемами GitHub або документацією, в якій міститься детальна інформація про проблеми безпеки, що допомагає краще зрозуміти потенційні ризики.

Visual Studio Code 1.100 можна завантажити для Windows, macOS та Linux на сайті code.visualstudio.com.

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