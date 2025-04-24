Любов до IntelliJ IDEA та інтегровані AI-асистенти

Зізнаюсь що досі не використовував AI на повну потужність через відсутність нормальних інтеграцій з IntelliJ.
Я працюю в IntelliJ IDEA з 2006 року, з версії 5.0. Тоді мені її показав одногрупник з яким я також мешкав у гуртожитку. Він вже працював в конторі де займався розробкою казуальних ігор на Java-аплетах. Я моментально зачарувався цією IDE, яка була значно зручніша ніж Eclipse або NetBeans, в яких ми тоді програмували, і далі використовував тільки IDEA.
Коли на роботі почали щучити за піратські версії, то я купив персональну ліцензію, яку досі оновлюю.
Починав я програмувати на Java, але потім підключив інші мови — звісно в першу чергу JavaScript, потім зручну роботу з базами даних, потім Python та Ruby. Зараз в IntelliJ є плагіни майже до всіх мов.
IDE для мене це не тільки редактор. Всередині я запускаю та дебажу сервери (чи то Spring Boot апка, чи то Rails, чи Python), репли (Rails Console), ad-hoc скрипти через Scratches, нотебуки. Всередині IDE я працюю з усіма базами даних які у мене є — постгрес, mysql, clickhouse та іншими. Через IDE я роблю коміти, через IDE я збираю проєкти (gradle та інше). В над-проєкт у мене відразу додані всі проєкти над якими я працюю, тобто мені не треба робити додаткові рухи, щоб перемкнутися на інший проєкт. Єдине що я поки що не роблю це не запускаю браузер. Хоча такі можливості є. Також не користуюсь вбудованим терміналом, тому що в мене не вийшло подружити його з fnm.
Я надзвичайно звик до цього середовища і до всіх хоткеїв. Настільки, що пересідати за щось інше для мене має високу когнітивну вартість. Так, я знаю що в VSCode є якісь плагіни, які теж дають такі можливості, але воно все якесь костурбате та інше.
І саме тому я досі нормально не зайнявся вайбкодингом. Тому що для IntelliJ не було безплатних адекватних плагінів які дають такі можливості. Навіть просто чат-асистента нормального не було крім AI Assistant, а на нього у мене зараз немає грошей. Я спробував Supermaven, але він мені абсолютно не зайшов, тому я вимкнув і повернувся до браузерних версій AI. Потім побачив ProxyAI, але він поламав мені всі хоткеї, тому був викинутий на мороз.
І ось нарешті JetBrains зарелізили Junie та додали якийсь FreeTier для AI Assistant. Тому я нарешті можу програмувати, як всі нормальні вайбкодери.
Втім, попросив я Junie дещо додати, а він написав що тека з проєктом некоректно визначена, хоча все було коректно і понаписав коду в іншому проєкті, не в тому, контекст якого я вказав.
Тому Junie я пригальмував, а от AI Assistant — це топчик. Friction, тертя, що перешкоджає користуванню AI нарешті прибране, можна вибрати потрібну модель, можна додавати контекст проєкту, а можна не додавати, можна просто ставити рандомні питання, можна перемикати моделі. Дуже зручно.
Майбутнє (та й теперішнє), звичайно, за повністю інтегрованими рішеннями. AI буде всюди, подобається нам це, чи ні. Тому можу позаздрити поколінню, що росте на курсорах та віндсерфах, вас чекають великі справи!
Цей текст взято з особистого блогу після отримання дозволу автора.
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