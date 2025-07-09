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Machine Learning      09/07/2025

Не цікаво або чому я програю в гонитві за AI

Володимир Рожков BLOG

Software Architect at Devlify

Партнер видання

Часто думаю, що міг би досягти більшого, якби хотів. Давно вже минули часи бурхливого росту, коли тайтли мінялись щороку. Багато з тих, кого я наймав джунами, або починав зі мною, вже давно перевершили мене та зайняли верхівку в ієрархії корпоративного кріпацтва.

Чи мав я можливості вирости так само? Безперечно. Просто треба було робити те, що для цього потрібно, а не те що було цікавим. Замість того, щоб брати проєкти за які б давали промо, я брав проєкти, де міг нескінченно колупатися зі своїми фреймворками та технологіями. Замість того, щоб далі йти в управління, залишився IC, щоб продовжувати колупатися зі своїми фреймворками та технологіями. Замість того, щоб грести бабло лопатою на двох ентерпрайз Java роботах або стати Node.js архітектом, я перейшов до Ruby on Rails, щоб отримувати задоволення від розробки та продовжувати колупатися зі своїми фреймворками та технологіями.

З моменту релізу ChatGPT пройшло вже багато часу, але з того моменту мінімум половину шпальт HackerNews, що є моїм основним джерелом для читання, займають матеріали про LLM. Але мені нецікаві LLM! Вогник інтересу не загоряється, шишка не димиться від релізу чергової o-14/88-uber моделі, байдуже на бенчмарки, на системні промпти, на промпт інжекшени, на курсор, вайбкод та агентів, ваще по***ть на AGI, на сотні стартапів які враплять OpenAI за +прайс, на генеративний слоп та інше л***но, що вже тепер дивиться на мене не тільки з інтернету, але й з білбордів та плакатів реального світу, взагалі по ба-ра-ба-ну на це все.

Через це я програв та продовжую програвати.

Так не має бути. Макс Іщенко каже що АІ це те що змінить світ так само як колись змінив iPhone (та смартфони загалом). Тому не можна пропускати це вікно можливостей, бо воно ось-ось зачиниться, і ті, хто були першими, заберуть все. Але в нього самого щось не дуже поки що виходить, лише осьо навайбкодили собі вільне місце в об’єктному стореджі.

Гадаю, що всіх з’їдять корпорації, що мають інфраструктуру. Всі врапери, які підняли раунд у фомо-інвесторів, швидко здуються або луснуть, коли провайдери просто зроблять всі ці речі нативними у своїх моделях та інтерфейсах до них. Всіх з’їсть «Джекі Чан», який робить відеокарти. Всіх з’їдять датацентри, де гігавати енергії будуть конвертуватися в генератор тексту для вашого телеграм порно боту. Ось там звісно можна працювати, там цікаво. А нас всіх викинуть на узбіччя і взагалі неясно, як світ буде існувати далі, коли людям стане нічого робити, а багатії не поспішають ділитися своїми статками, щоб ФОП третьої групи мав свою тисячу доларів за так, а не за появу на дейлі стендапах.

Так от, ніяк не можу примусити себе цим всім зайнятися, перейти на огидні TypeScript та Next.js з реактом, бо моделі найкраще програмують на них, купити собі преміум плани Claude та ChatGPT, обмазатися агентами та генерувати AI слоп, щоб мати гешефт з недоумкуватих користувачів, які будуть дивитися мотиваційних спікерів під Майнкрафт паркур відоси. Тому що нецікаво.

Єдине радує. Коли війна закінчиться, то надолужати всі техніки користування АІ можна буде досить швидко, бо вони постійно змінюються. Якщо до того часу не придумаю нічого путнього та доведеться знову стати корпоративним кріпаком.

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Ну а вам, читачі та читачки, раджу якнайшвидше в то все занурюватися, бо там зараз гроші.

Цей текст взято з особистого блогу після отримання дозволу автора.

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Цей матеріал – не редакційний, це – особиста думка його автора. Редакція може не поділяти цю думку.

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