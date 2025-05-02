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Новини 02/05/2025

Родина з Греції розлучилася через пораду ChatGPT. Чат-бот прочитав зраду чоловіка на кавовій гущі

Андрій Губін

Журналіст

Партнер видання

Жителька Греції розірвала тривалий шлюб з чоловіком після того, як отримала відповідь від ChatGPT про те, що він їй зраджує. Про це повідомили в NV.

Подружжя прожило разом понад 12 років, вони виховують двох дітей. Медіа зазначає, що жінка попросила чат GPT розтлумачити візерунки на кавовій гущі. ШІ нібито «прочитав» там зраду її чоловіка.

Робот навіть описав коханку чоловіка грекині — назвав її ініціалом «E» та додав, що він має до неї сильні почуття, і цей зв’язок скоро стане реальністю.

Після такого листування громадянинка Греції вигнала свого законного чоловіка з дому та вручила йому документи на розлучення.

Медіа зазначає, що чоловік досі перебуває в шоці та не розуміє, як усе так обернулося. Він це розповів місцевому телеканалу з надією, що все налагодилось, та ситуація тільки загострилась. Жінка була наполегливою та хотіла розлучення за згодою сторін.

Окрім того, він додав, що це не перший випадок її ірраціональних переконань. Раніше вона вже відвідувала астролога, і їй знадобився рік, аби прийняти, що жодне з передбачень не справдилося.

Партнер видання

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