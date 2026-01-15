GPT-5.2 написала веб-браузер з нуля. Модель створила три мільйони рядків коду і працювала безперервно цілий тиждень

Генеральний директор компанії Cursor AI Майкл Труелл повідомив, що LLM-модель GPT-5.2, яку задіяли через агент кодування Cursor, змогла самостійно написати веб-браузер «повністю з нуля». Для виконання завдання вона працювала безперервно протягом цілого тижня та зрештою створила понад три мільйони рядків коду в тисячах файлів.

«Браузер має механізм рендерингу, написаний з нуля на Rust, який включає парсинг HTML, каскадування та верстку CSS, формування тексту, малювання та власну віртуальну машину JavaScript», — розповів Труелл у своєму акаунті X.

За його словами, браузер «все ще має проблеми, і, звичайно, він дуже далекий від паритету Webkit/Chromium». Але команда була вражена тим, що прості веб-сайти відображаються швидко та здебільшого правильно. Код нового браузера вже викладено на GitHub.

Також стало відомо, що найсучасніша модель кодування OpenAI, GPT-5.2-Codex, тепер доступна для розробників через API. Компанія представила її минулого місяця, але до останнього часу нею можна було скористатись через веб-інтерфейс.

«GPT-5.2-Codex тепер доступна в Responses API — та сама модель, що й у Codex. Вона сильна в складних тривалих завданнях, таких як створення нових функцій, рефакторинг коду та пошук помилок. Крім того, це найбезпечніша з усіх кібербезпечних моделей, яка допомагає знаходити та розуміти вразливості в кодовій базі», — запевняє акаунт OpenAI Developers.

GPT-5.2-Codex вже підтримується в популярних IDE, включаючи Cursor, Windsurf, Factory, GitHub та інших. Станом на 15 січня модель займає третє місце в таблиці лідерів LMArena WebDev Leaderboard, поступаючись лише Claude Opus 4.5-Thinking і Claude Opus 4.5.

Нагадаємо, що компанія OpenAI зараз тестує в ChatGPT нову функцію під назвою Jobs. Вона допомогатиме вивчати вакансії, покращувати резюме та планувати кар’єру.