Google запевняє, що оновлена модель Gemini Pro 2.5 стала краще працювати з кодом

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Google оголосила про оновлення своєї LLM-моделі Gemini 2.5 Pro, яка, за твердженням компанії, стала краще справлятись з певними завданнями програмування. Про це повідомляє TechCrunch.

Хоча в бенчмарку генерації коду LiveCodeBench оновлена модель поступається OpenAI o3, 04-mini та DeepSeek-R1, вона зайняла перше місце в оцінюванні навичок редагування коду Aider Polyglot. У цьому бенчмарку Gemini Pro 2.5 отримала 82,2%, тоді як найближчий конкурент OpenAI o3 — 79,6%.

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Крім того, оновлена Gemini Pro 2.5 лідирує в наукових тестах і лише 0,9% поступається лідеру OpenAI o3 у вирішенні математичних завдань.

Компанія називає аптейд «оновленою preview-версією». Google стверджує, що модель стане загальнодоступною через кілька тижнів. Зараз скористатися новими можливостями Gemini 2.5 Pro можна на платформах AI Studio та Vertex AI, а також у додатку Gemini.

Нагадаємо, що кілька днів тому Сундар Пічаї, який очолює Google з 2015 року, заявив, що його компанія продовжуватиме збільшувати число розробників щонайменше до 2026 року, наголосивши, що людський талант залишається ключовим, навіть попри нарощення інвестицій в штучний інтелект.

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