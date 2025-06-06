logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 06/06/2025

Google запевняє, що оновлена модель Gemini Pro 2.5 стала краще працювати з кодом

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Google оголосила про оновлення своєї LLM-моделі Gemini 2.5 Pro, яка, за твердженням компанії, стала краще справлятись з певними завданнями програмування. Про це повідомляє TechCrunch.

Хоча в бенчмарку генерації коду LiveCodeBench оновлена модель поступається OpenAI o3, 04-mini та DeepSeek-R1, вона зайняла перше місце в оцінюванні навичок редагування коду Aider Polyglot. У цьому бенчмарку Gemini Pro 2.5 отримала 82,2%, тоді як найближчий конкурент OpenAI o3 — 79,6%.

Крім того, оновлена Gemini Pro 2.5 лідирує в наукових тестах і лише 0,9% поступається лідеру OpenAI o3 у вирішенні математичних завдань.

Компанія називає аптейд «оновленою preview-версією». Google стверджує, що модель стане загальнодоступною через кілька тижнів. Зараз скористатися новими можливостями Gemini 2.5 Pro можна на платформах AI Studio та Vertex AI, а також у додатку Gemini.

Нагадаємо, що кілька днів тому Сундар Пічаї, який очолює Google з 2015 року, заявив, що його компанія продовжуватиме збільшувати число розробників щонайменше до 2026 року, наголосивши, що людський талант залишається ключовим, навіть попри нарощення інвестицій в штучний інтелект.

Партнер видання

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською‌ ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.

Головна > Новини > Google запевняє, що оновлена модель Gemini Pro 2.5 стала краще працювати з кодом

Найбільш обговорювані статті

Salesforce скорочує найм програмістів. Причина в штучному інтелектіSalesforce скорочує найм програмістів. Причина в штучному інтелекті
У Києві виступить керівництво Ethereum Foundation. Де послухати?У Києві виступить керівництво Ethereum Foundation. Де послухати?
Microsoft розробила спрощений спосіб запуску C# з командного рядкаMicrosoft розробила спрощений спосіб запуску C# з командного рядка
DeepSeek стверджує, що її оновлена ​​модель R1 краще справляється з програмуваннямDeepSeek стверджує, що її оновлена ​​модель R1 краще справляється з програмуванням
Mistral випустив Codestral Embed — інструмент для автодоповнення, редагування та пояснення кодуMistral випустив Codestral Embed — інструмент для автодоповнення, редагування та пояснення коду
На Stack Overflow з'являться платні експерти, які допомагатимуть у вирішенні проблем з кодомНа Stack Overflow з’являться платні експерти, які допомагатимуть у вирішенні проблем з кодом
CEO Anthropic: штучний інтелект може знищити до 50% позицій джунівCEO Anthropic: штучний інтелект може знищити до 50% позицій джунів
Gemini тепер може аналізувати зміст відеофайлів в Google DriveGemini тепер може аналізувати зміст відеофайлів в Google Drive
ЄС запускає «тимчасове рішення» для перевірки віку інтернет-користувачівЄС запускає «тимчасове рішення» для перевірки віку інтернет-користувачів
OpenAI готується до релізу GPT-4.1

Співзасновник Google закликає розробників працювати по 60 годин щотижня в офісі

Google розширить сумісність мобільних Android-ігор з платформою ПК

«Я не могла знайти свою машину в гаражі і забувала цілі розмови»: як робота в Google пошкодила мені мозок

Влаштуватися на роботу стало легше: як користуватися новим тренажером для співбесід від Google

Гуглити як профі: 10 рекомендацій, як швидко знайти інформацію в Google

ChatGPT влаштувався на роботу програмістом Google з зарплатнею $15 тис.

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Google Meet навчили перекладати розмови в реальному часі. «Перекладачем» виступить Gemini

«Вбивця Google»: Microsoft інтегрує штучний інтелект ChatGPT в пошуковик Bing

Масові звільнення IT-спеціалістів продовжаться: Forbes дав прогноз на 2023 рік

Новий інструмент від Google допоможе видалити особисту інформацію з інтернету: як користуватися

Google запускає в Україні онлайн-курс з кібербезпеки. Як на нього потрапити

Google змушує віддалених працівників працювати 3 дні на тиждень в офісі. Інакше звільнення

«Meta в режимі паніки»: Цукерберг створив 4 робочі групи для вивчення причин успіху DeepSeek

Google запускає в Україні безплатний курс з машинного навчання для розробників. Як на нього потрапити

Легендарний і найоплачуваніший програміст у Google: хто він?

Ринок не шкодує нікого: Google звільнив 100 одноруких роботів

Застосунок Gemini отримав функцію редагування зображень

Гуглимо професійно: 14 операторів та фішок пошукової системи (частина друга)

«ПриватБанк» скасував тарифи за банківське обслуговування айтівців. За що тепер не потрібно платити

 

Google, Meta, Amazon і Microsoft після масових звільнень наймають малооплачуваних іноземців

Революція в SEO: Google відкриває доступ до нових можливостей ШІ

5 напрямів, за якими Google допомагає Україні: від підтримки стартапів до захисту від DDoS-атак

Топ текстів
Новини - 1 тиждень назад
Штучний інтелект несе загрозу не джуніорам, а тим, хто не хоче адаптуватись — директор AWS
Новини - 3 тижні назад
Українська ІТ-компанія TechMagic придбала польську Hitteps
Новини - 2 тижні назад
З 1 червня деякі послуги «Дії» стануть платними
Новини - 1 тиждень назад
Після 28 травня частина українців можуть втратити бронь від мобілізації
Новини - 4 тижні назад
У Telegram з’явився автоматичний переклад повідомлень в каналах
Новини - 4 тижні назад
Співробітникам Microsoft заборонили використовувати DeepSeek
Новини - 4 тижні назад
Популярність Python досягла найвищого рівня – TIOBE
Новини - 4 дні назад
Експорт українських IT-послуг зростає третій місяць поспіль — дані НБУ
Новини - 2 тижні назад
Google Meet навчили перекладати розмови в реальному часі. «Перекладачем» виступить Gemini
Новини - 1 тиждень назад
«Новачкам все важче знайти роботу»: з 2019 року IT-компанії скоротили працевлаштування джуніорів на 50%

Новини

Google запевняє, що оновлена модель Gemini Pro 2.5 стала краще працювати з кодом

 8 хвилин назад

CEO Google обіцяє збільшувати штат програмістів, незважаючи на штучний інтелект

 17 години назад

«Ринок переповнений пропозиціями з України». Чому українські провайдери здають в оренду власні IPv4-адреси

 18 години назад

ChatGPT отримав доступ до хмарних документів та сторонніх дослідницьких інструментів

 21 годину назад

У Запоріжжі затримано 35-річного хакера, який зламав 5000 хостинг-акаунтів для майнінгу криптовалют

 22 години назад

Apple відмовляється від розробки на Java, віддаючи перевагу Swift

 24 години назад

Юлія Штукатурова стала новою керівницею європейського регіону в GlobalLogic

 2 дні назад

Інсайдери OpenAI розповіли, що чекати від GPT-5, яка з'явиться в липні

 2 дні назад

Безкоштовні користувачі ChatGPT отримали доступ до розширеної функції пам'яті

 2 дні назад

Розробники Go остаточно відмовились від спроб покращити синтаксис обробки помилок

 2 дні назад

Спецпроєкти

Google запускає оновлений курс із машинного навчання українською мовою. Він займає 15 годин
Процеси, люди та культура: як побудувати ефективне управління техборгом. Досвід FAVBET Tech
Світові зірки та сучасні інструменти проти загроз: якою була InfoSec Ukraine 2025 – конференція про кібербезпеку
Топ текстів тижня
1.
Експорт українських IT-послуг зростає третій місяць поспіль — дані НБУ
2.
Інсайдери OpenAI розповіли, що чекати від GPT-5, яка з’явиться в липні
3.
ЄС запускає «тимчасове рішення» для перевірки віку інтернет-користувачів
4.
CEO Anthropic: штучний інтелект може знищити до 50% позицій джунів
5.
Google випустила мобільний додаток для локального запуску LLM-моделей на смартфоні
6.
Gemini тепер може аналізувати зміст відеофайлів в Google Drive
7.
OpenAI переписує інструмент кодування Codex CLI з TypeScript на Rust
8.
На Stack Overflow з’являться платні експерти, які допомагатимуть у вирішенні проблем з кодом
9.
Блокнот отримав підтримку форматування Markdown
10.
Mistral випустив Codestral Embed — інструмент для автодоповнення, редагування та пояснення коду

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: