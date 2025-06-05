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Новини 05/06/2025

CEO Google обіцяє збільшувати штат програмістів, незважаючи на штучний інтелект

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Сундар Пічаї, який очолює Google з 2015 року, заявив, що його компанія продовжуватиме збільшувати число розробників щонайменше до 2026 року, наголосивши, що людський талант залишається ключовим, навіть попри нарощення інвестицій в штучний інтелект. Про це генеральний директор Google заявив на конференції Bloomberg Tech у Сан-Франциско.

«Я очікую, що в наступному році ми продовжимо збільшувати нашу базу розробників, оскільки це дозволяє нам реалізовувати більше можливостей», — сказав Пічаї.

Як і інші IT-гіганти, такі як Microsoft, які цього року скорочували штат, частково через величезні витрати на розвиток штучного інтелекту, Google теж перерозподіляла ресурси на користь більш пріоритетних напрямків.

Однак Пічаї заперечив твердження, що ШІ зробить половину співробітників компанії непотрібними. CEO Google назвав цю технологію «прискорювачем», який стимулює розробку нових продуктів і, відповідно, створює попит на нових працівників.

Відповідаючи на питання про ймовірність досягнення загального штучного інтелекту (AGI), здатного зрівнятися з людським розумом, Пічаї висловився обережно: «Прогрес очевидний, і ми експериментуємо з новими ідеями, але ніхто не може точно сказати, чи знаходимося ми на прямому шляху до AGI».

Нагадаємо, що днями компанія Google випустила безкоштовний мобільний застосунок, який дозволяє користувачам запускати на смартфонах великі мовні моделі з платформи, розміщені на платформі Hugging Face. Моделі працюють на смартфоні офлайн, без потреби в підключення до Інтернету, використовуючи мобільні процесори.

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