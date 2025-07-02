Microsoft опублікувала вихідний код GitHub Copilot Chat для VS Code

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Компанія Microsoft опублікувала вихідний код розширення GitHub Copilot Chat для редактора коду VS Code за відкритою ліцензією MIT. Про це повідомляє Bleeping Computer.

Публікація коду надає спільноті розробників доступ до повної реалізації помічника з кодування на основі чату, включаючи реалізацію «режиму агента». Наприклад, тепер можна дізнатись, які контекстні дані надсилаються до LLM-моделей, та як відбувається розробка системних підказок.

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Репозиторій GitHub, де розміщено код розширення Copilot Chat, також детально описує механізми збору телеметрії. Це вирішує давні питання щодо прозорості даних в ШІ-інструментах кодування.

GitHub Copilot Chat — це розширення віртуального асистента для VS Code, яке дозволяє розробникам спілкуватися з моделлю GPT 4 всередині редактора, щоб отримувати допомогу при роботі з кодом.

Visual Studio Code, запущений у 2015 році, є одним із найпопулярніших редакторів коду в світі та флагманським проектом з відкритим кодом від Microsoft. Він розроблений на базі фреймворку Electron. VS Code підтримує десятки мов програмування та розширень.

Нагадаємо, що кілька тижнів тому в GitHub було додано агента на основі штучного інтелекту, який може фіксити баги, додавати функції та відкривати згенерований код у VS Code.

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