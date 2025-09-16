logo

Новини 16/09/2025

VS Code отримав автоматичний вибір моделі. Він надає перевагу Claude 4

Дмитро Сімагін

Журналіст

Microsoft додає автоматичний вибір LLM-моделі до свого редактора коду Visual Studio Code. Незважаючи на тісну співпрацю з OpenAI, платним користувачам VS Code «в основному» пропонуватиме Claude Sonnet 4 від конкурента Anthropic. Про це пише The Verge. 

Що стосується безкоштовних користувачів, то для них редактор коду автоматично обере найкращу модель для «оптимальної продуктивності» між Claude Sonnet 4, GPT-5, GPT-5 mini та іншими моделями.

Рішення про дефолтний вибір Claude Sonnet 4 по суті є мовчазним визнанням з боку Microsoft того, що ця компанія надає перевагу моделям Anthropic над GPT-5 від свого партнера OpenAI. Джерела The Verge стверджують, що Microsoft останніми місяцями інструктувала своїх розробників використовувати саме Claude Sonnet 4.

«На основі внутрішніх бенчмарків, Claude Sonnet 4 є нашою рекомендованою моделлю для GitHub Copilot», — написала Джулія Люсон, керівник відділу розробників Microsoft, у внутрішньому електронному листі в червні.

Під час використання автоматичного вибору моделі VS Code використовує змінний множник на основі автоматично вибраної моделі. Для платних користувачів автоматично застосовується знижка на запит у розмірі 10%. Якщо ж у платного користувача закінчилися преміум-запити, то автоматичний селектор завжди обиратиме модель без знижки (наприклад, GPT-5 mini).

Нагадаємо, минулого місяця шкідливе розширення VS Code в редакторі коду Cursor викрало у російського розробника криптовалюту на $500 000.

