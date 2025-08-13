logo

Новини 13/08/2025

Claude Sonnet 4 тепер може обробляти цілі програмні проекти за один запит

Дмитро Сімагін

Журналіст

Компанія Anthropic оголосила про збільшення контекстного меню Claude Sonnet 4 в п’ять разів. Це означає, LLM-модель може обробляти до 1 мільйона токенів контексту за один запит, повідомляє Venture Beat.

П’ятиразове збільшення контекстного меню дозволяє розробникам аналізувати програмні проекти обсягом від 75 000 до 110 000 рядків коду або десятки дослідницьких робіт в одному API-запиті, не розбиваючи їх на менші частини. Тепер Claude може розуміти повну архітектуру проекту та пропонувати покращення для цілих систем, а не для окремих файлів.

Заява Anthropic про розширення контекстного меню з’явилася на тлі посилення конкуренції з боку OpenAI та Google, які вже пропонують аналогічні можливості. Однак в компанії наголошують, що сила Claude Sonnet 4 полягає не лише в ємності, а й у точності, оскільки досягається 100% продуктивність. Модель тепер отримала здатність знаходити певну інформацію, приховану у величезних обсягах тексту.

Розширений контекст дозволяє реалізувати три основні варіанти використання, які раніше були складними або неможливими: комплексний аналіз коду в усіх репозиторіях, синтез документів, що охоплюють сотні файлів, зі збереженням усвідомлення зв’язків між ними, та контекстно-залежні агенти штучного інтелекту, які можуть підтримувати узгодженість між сотнями викликів інструментів та складними робочими процесами.

Щодо ціноутворення, то розробників тут теж чекають зміни. Хоча запити обсягом 200 000 токенів або менше зберігають поточну ціну на рівні $3 за 1 мільйон вхідних токенів та $15 за 1 мільйон вихідних токенів, запити більшого обсягу тепер коштують $6 та $22,50 відповідно.

