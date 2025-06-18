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Новини 18/06/2025

Anysphere пропонує «майже безлімітний» доступ до редактора коду Cursor

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Anysphere запустила новий щомісячний тарифний план вартістю $200 для доступу до свого редактора коду Cursor. Про це оголошено в блозі компанії.

Новий план Ultra пропонує користувачам у 20 разів більше можливостей використання моделей штучного інтелекту від OpenAI, Anthropic, Google DeepMind та xAI порівняно з щомісячним планом підписки Pro вартістю $20. Anysphere також обіцяє, що користувачі Cursor Ultra отримають пріоритетний доступ до нових функцій.

CEO Anysphere Майкл Труелл розповів, що план Ultra став можливим завдяки багаторічному партнерству з постачальниками LLM-моделей. За останні кілька місяців OpenAI, Anthropic та Google DeepMind аналогічним чином запровадили більш дорогі тарифні плани — від $100 до $250 на місяць — у рамках зусиль, спрямованих на залучення своїх досвідчених користувачів до розширеного використання.

Додатково компанія повідомила, що цього тижня вона розширить можливості тарифного плану Pro. За замовчуванням Cursor Pro тепер використовуватиме модель безлімітного доступу з обмеженнями швидкості, і всі обмеження на виклики інструментів будуть зняті. Існуючі користувачі за бажанням можуть залишитися з методом «ліміту в 500 запитів».

Нагадаємо, що кілька днів тому редактор коду Cursor було оновлено до версії 1.0.

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