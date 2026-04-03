Новини 03/04/2026 16:58

Cursor 3: замість класичного редактора коду створюється «флот» агентів

Дмитро Сімагін

Редактор

Розробники популярного редактора коду Cursor представили його третю версію. Це не просто косметичне оновлення, а радикальна зміна парадигми: інструмент відходить від традиційного вигляду IDE (нагадаємо, Cursor — це форк VS Code) і перетворюється на інтерфейс, повністю орієнтований на роботу ШІ-агентів.

Новий інтерфейс чат-бота в Cursor 3 використовує кілька агентів штучного інтелекту для виконання завдань, визначених користувачем. Деякі з цих агентів працюють у хмарі, а інші встановлені на локальних машинах користувача. Розробники можуть централізовано керувати обома типами агентів через нещодавно додану бічну панель.

Хмарні агенти Cursor мають доступ до більшої кількості апаратних ресурсів, ніж ті, що працюють на ПК. Як результат, вони можуть працювати паралельно, що пришвидшує виконання трудомістких завдань. Настільні агенти повільніші, але вони дозволяють розробникам локально відкривати генерований код, редагувати його вручну та запускати тести.

Cursor 3 дозволяє користувачам перемикатися між двома режимами. Розробник може скористатися набором хмарних агентів, які генерують фрагмент коду, а потім надсилають його агенту на робочому столі для локального редагування.

Основні інновації

  • Агент-центричний інтерфейс: Замість того, щоб просто допомагати вам писати рядки коду, редактор тепер побудований навколо автономних агентів, які можуть виконувати комплексні завдання.
  • Паралельні «флоти» (AI Fleets): Головна фішка версії — можливість запускати декілька ШІ-агентів одночасно. Поки один агент виправляє баг у бекенді, інший може паралельно оновлювати документацію або рефакторити фронтенд.
  • Глибоке розуміння контексту: Нова архітектура дозволяє моделям краще «бачити» весь проєкт цілісно, що зменшує кількість помилок при масштабних правках, які зачіпають десятки файлів.

Чому це важливо?

Більшість сучасних IDE додають ШІ як надбудову (сайдбар або чат). Cursor 3 робить навпаки: він переосмислює робочий простір так, щоб людина виступала скоріше в ролі диригента або архітектора, який керує групою розумних помічників, а не просто пише код власноруч.

Ключова зміна: Програмування стає менш зосередженим на синтаксисі та більш — на управлінні намірами та логікою через агентів.

Функція Раніше (Cursor 2 / VS Code) Зараз (Cursor 3)
Робота з файлами Ручне відкриття та редагування Агенти самі знаходять і редагують потрібні файли
Багатозадачність Одна операція за раз Паралельне виконання декількох складних завдань
Інтерфейс Перевантажений вкладками та панелями Мінімалістичний, фокусований на потоці думок агента


Цей крок підтверджує тренд на Agentic Workflow — коли штучний інтелект стає не просто підказкою, а активним учасником розробки, здатним планувати та реалізовувати цілі модулі програмного забезпечення.

Компанія Cursor, офіційно відома як Anysphere Inc., залучила понад $3 мільярди від Nvidia, Google та інших відомих спонсорів. Вона пропонує редактор коду, який використовує штучний інтелект для автоматизації таких завдань, як створення нових функцій програм та налагодження існуючих. Інструмент працює не лише на готових LLM-моделях, таких як Claude, але й на алгоритмах, розроблених Cursor власними силами.

Нагадаємо, не так давно в редактор коду Cursor додали маркетплейс готових плагинів та асинхронні субагенти.

