В оновлений Cursor 2.0 додано Composer — модель для кодування, яка в 4 рази швидша за аналоги

Агентний редактор коду Cursor оновлено до версії 2.0. Головними новинками релізу стала оптимізована для кодування модель Composer та новий інтерфейс для паралельної роботи з багатьма агентами. Скачати редактор можна за адресою cursor.com/download, пише блог Cursor.

Компанія-розробник стверджує, що модель Composer у чотири рази швидша за аналогічні LLM-моделі та здатна виконувати більшість етапів ітерації менш ніж за 30 секунд. Ще однією перевагою Composer є те, що вона виконує семантичний пошук по всій кодовій базі, що значно покращує роботу з великими проектами.

Cursor 2.0 отримав оновлений інтерфейс. Що стосується функціоналу, то тепер редактор дозволяє запускати багато агентів паралельно, не заважаючи один одному, завдяки робочим деревам git або віддаленим машинам. З’явились можливості голосового керування агентами, а також ізольоване середовище (sandbox) для виконання команд.

Cursor 2.0 має спрощений швидкий перегляд змін, внесених агентом, і вбудований інструмент для браузера, який дозволяє редактору тестувати роботу та виконувати ітерації до отримання правильного кінцевого результату.

Нагадаємо, що кілька днів тому стало відомо, як редактор коду Cursor врятував розробника від хакера, який видавав себе за українця.