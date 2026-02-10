/>
Новини 10/02/2026 11:45

Розробники Nvidia тепер створюють втричі більше коду, ніж до переходу на Cursor

Дмитро Сімагін

Автор новин

Внутрішні обсяги коду в Nvidia зросли втричі, після того, як півроку тому CEO компанії Дженсен Хуанг видав розпорядження про залучення 100% розробників до інструментів програмування на основі штучного інтелекту. Спеціалізовану версію інтегрованого середовища розробки Cursor від компанії Anysphere тепер використовують понад 30 000 програмістів Nvidia, пише Tom’s Hardware.

«Cursor використовується практично у всіх сферах розробки продуктів та у всіх аспектах програмного забезпечення. Команди використовують Cursor для написання коду, перевірки коду, створення тестових випадків та контролю якості. Cursor пришвидшує всі наші робочі процеси. Ми створили в Cursor багато користувацьких правил для повної автоматизації всієї роботи». — заявив Вей Луйо, віце-президент Nvidia з розробки.

Масовий перехід на Cursor не означає, що весь код, який передається в продакшен Nvidia, просто генерується штучним інтелектом. Життєвий цикл розробки програмного забезпечення (SDLC) все ще контролюється людьми, але штучний інтелект інтегровано на кожному етапі, щоб забезпечити максимальну ефективність. 

Розробники Nvidia тепер пишуть втричі більше коду, ніж до переходу на Cursor

Cursor допоміг компанії в багатьох сферах роботи, таких як налагодження, де він чудово знаходить малопомітні баги та розгортає агентів для їхнього швидкого виправлення. Команди Nvidia також автоматизують свій git-потік, використовуючи власні правила, які дозволяють витягувати контекст із тікетів та документації, тоді як Cursor обробляє виправлення помилок за допомогою тестів для перевірки.

За словами Луйо, до появи Cursor у Nvidia були інші інструменти для кодування на базі штучного інтелекту, як власні, так і від зовнішніх постачальників. Але саме після впровадження Cursor «ми почали спостерігати значне збільшення швидкості розробки». Цей інструмент справді чудово допомагає в складних, тривало працюючих, розлогих базах даних, з якими звичайна людина могла мати складнощі.

Нагадаємо, що не так давно компанія Nvidia представила перший комп’ютер для локального запуску LLM-моделей.

