Розробники Nvidia тепер створюють втричі більше коду, ніж до переходу на Cursor

Внутрішні обсяги коду в Nvidia зросли втричі, після того, як півроку тому CEO компанії Дженсен Хуанг видав розпорядження про залучення 100% розробників до інструментів програмування на основі штучного інтелекту. Спеціалізовану версію інтегрованого середовища розробки Cursor від компанії Anysphere тепер використовують понад 30 000 програмістів Nvidia, пише Tom’s Hardware.

«Cursor використовується практично у всіх сферах розробки продуктів та у всіх аспектах програмного забезпечення. Команди використовують Cursor для написання коду, перевірки коду, створення тестових випадків та контролю якості. Cursor пришвидшує всі наші робочі процеси. Ми створили в Cursor багато користувацьких правил для повної автоматизації всієї роботи». — заявив Вей Луйо, віце-президент Nvidia з розробки.

Масовий перехід на Cursor не означає, що весь код, який передається в продакшен Nvidia, просто генерується штучним інтелектом. Життєвий цикл розробки програмного забезпечення (SDLC) все ще контролюється людьми, але штучний інтелект інтегровано на кожному етапі, щоб забезпечити максимальну ефективність.

Cursor допоміг компанії в багатьох сферах роботи, таких як налагодження, де він чудово знаходить малопомітні баги та розгортає агентів для їхнього швидкого виправлення. Команди Nvidia також автоматизують свій git-потік, використовуючи власні правила, які дозволяють витягувати контекст із тікетів та документації, тоді як Cursor обробляє виправлення помилок за допомогою тестів для перевірки.

За словами Луйо, до появи Cursor у Nvidia були інші інструменти для кодування на базі штучного інтелекту, як власні, так і від зовнішніх постачальників. Але саме після впровадження Cursor «ми почали спостерігати значне збільшення швидкості розробки». Цей інструмент справді чудово допомагає в складних, тривало працюючих, розлогих базах даних, з якими звичайна людина могла мати складнощі.

Нагадаємо, що не так давно компанія Nvidia представила перший комп’ютер для локального запуску LLM-моделей.