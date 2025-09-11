logo

Новини 11/09/2025

JetBrains додає агента кодування Junie в середовище розробки CLion

Компанія JetBrains оголосила про інтеграцію агента кодування Junie, який може автономно виконувати  складні багатоетапні завдання, до середовища розробки CLion версії 2025.2.1. Це означає, що розробники C та C++ тепер можуть використовувати агентний штучний інтелект безпосередньо в своєму IDE, пише Neowin.

Junie в CLion можна застосовувати для генерації коду, пошуку та виправлення помилок, а також перевірки змін перед їх фіксацією. Розробник може доручити агенту виконувати такі складні завдання, як створення та запуск тестів за допомогою фреймворків GoogleTest, Catch2 або CppUnit.

Після завершення тесту Junie надає повний звіт із детальним описом усіх файлів, які було змінено або створено в рамках завдання, після чого розробник може скасувати всі зміни одним натисканням миші, якщо його не влаштовує реалізація. Все це відбувається в «Режимі кодування», який призначено для випадків, коли треба, щоб штучний інтелект писав або змінював файли.

У режимі «Запитання» програміст може отримувати пояснення щодо функцій певних модулів або каталогів, або надсилати запити про конфігурації проекту. Цей режим використовує власні інструменти IDE, такі як «Пошук скрізь» та аналіз коду, щоб зрозуміти контекст проекту та надати розробнику детальну відповідь.

Коли Junie потрібно виконати таку дію, як запуск команди терміналу, агент спочатку запитає вашого дозволу. Але якщо ви довіряєте Junie, ви можете ввімкнути режим Brave у вікні завдань. Цей параметр дозволяє Junie виконувати всі дії без вашого схвалення, що корисно для автоматизації рутинних завдань розробки.

Щоб задокументувати конкретні інструкції для тестування скриптів або використання сторонніх інструментів, розробник може створити файл .junie/guidelines.md у кореневому каталозі свого проекту. Після чого агент дотримуватиметься цих інструкцій.

Існує три способи встановлення Junie. Перший спосіб, якщо у вас вже є плагін AI Assistant, полягає у використанні віджета JetBrains AI у заголовку вікна для встановлення одним натисканням миші. Ви також можете відкрити налаштування IDE, перейти до розділу «Плагіни» та знайти «Junie» на вкладці Marketplace.

Третій варіант — завантажити zip-файл з плагіном з веб-сайту JetBrains Marketplace та встановити його з ПК за допомогою опції «Встановити плагін з диска» в меню плагінів.

