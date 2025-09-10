Microsoft випустила інсайдерську збірку Visual Studio 2026

Microsoft завершує роботу над серйозним оновленням середовища розробки Visual Studio, головною метою якого є впровадження в IDE більше можливостей штучного інтелекту, пише Neowin. Щоб отримати перші відгуки від розробників, компанія представила Visual Studio 2026 зі збіркою Insider. Ознайомитись та завантажити нову IDE можна на сайті Microsoft.

Як і очікувалося, штучний інтелект є основним компонентом цієї версії, і Microsoft хвалиться тим, що він безпосередньо «вплетений» у робочі процеси розробки. Компанія стверджує, що Visual Studio 2026 дуже добре розуміє нові кодові бази, при цьому гарантуючи, що ваші коментарі та документація будуть узгоджені з усіма оновленнями.

Згенеровані фрагменти коду будуть адаптовані до існуючих правил у кодовій базі, а аналіз коду на основі ШІ посилить його ефективність та безпечність. Ідея полягає в тому, що штучний інтелект писатиме код замість розробника, а він буде відповідати за прийняття рішень.

Visual Studio 2026 має значні покращення продуктивності порівняно з попередніми версіями. Це стосується архітектур як x64, так і Arm64, підкреслюючи швидші перші запуски, ефективну роботу з великими проектами та коротший проміжок часу між ідеєю та запуском програмного забезпечення.

Нова версія IDE також має оновлений дизайн, який виглядає більш сучасно. Microsoft зробила акцент на «чіткіших лініях, покращеній іконографії та кращому інтервалі між візуальними елементами». Вкладені конфігурації будуть більш доступні, а керування розширеннями та темами стане більш простим.

Visual Studio 2026 вперше доступне як реліз Insider, а не як розгортання Preview Channel. Проте, не зовсім зрозуміло, що саме передбачає ця різниця.