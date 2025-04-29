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Новини 29/04/2025

JetBrains оновлює AI Assistant і робить безкоштовними всі функції штучного інтелекту в IDE

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Компанія JetBrains випустила значне оновлення своїх функцій штучного інтелекту та запровадила новий безкоштовний рівень доступу. Раніше доступ до більшості функцій AI Assistant вимагав платної підписки. Тепер компанія робить ці можливості ШІ безкоштовними. Про це повідомляє блог JetBrains.

AI Assistant отримав підтримку редагування кількох файлів у чаті. У ньому з’явилась пропозиція змін в межах проекту та покращений пошук файлів. Це дозволяє зменшити кількість повторюваних завдань та впроваджувати зміни в кількох файлах за допомогою однієї взаємодії.

Ще одне нововведення стосується чату зі штучним інтелектом. Тепер, коли він пропонує фрагмент коду, розробник може скористатися кнопкою «Застосувати» , щоб автоматично знайти оптимальне місце для вставки щойно згенерованого коду. Оскільки більше не потрібно копіювати вручну, ця функція значно спрощує робочий процес.

Також AI Assistant тепер може безпечно отримувати доступ до зовнішніх джерел даних та інструментів через протокол контексту моделі (MCP). Налаштувавши сервери MCP, розробник може надати помічнику додатковий контекст із таких джерел, як сторонні інструменти, файлові системи та API.

Оновлена ​​модель підписки JetBrains AI об’єднує AI Assistant та Junie в одному плані, що охоплює рівні Free, Pro та Ultimate. Для уточнення: AI Assistant та Junie — це два різні інструменти. AI Assistant — це помічник, який надає пропозиції, пояснення та фрагменти коду на вимогу у поточному робочому контексті, тоді як Junie розроблений більш як автономний агент, здатний планувати та виконувати багатоетапні завдання кодування в усьому проекті.

Безкоштовний рівень доступу до JetBrains AI тепер включає необмежене автодоповнення коду та підтримку локальних моделей ШІ, що дозволяє використовувати деякі функції ШІ без підключення до Інтернету за допомогою таких інструментів, як Ollama або LM Studio. Також передбачено обмежену квоту для функцій, які залежать від сторонніх хмарних моделей.

Для тих, хто підписався на пакет All Products або пакет dotUltimate, доступ до JetBrains AI Pro тепер включено без додаткової плати. Рівень Pro надає розробникам більшу квоту на використання функцій, що працюють на основі зовнішніх хмарних моделей, таких як ШІ-чат, можливість редагування кількох файлів, генерація коду, рефакторинг, створення модульних тестів та отримання пропозицій щодо повідомлень про коміти.

 

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