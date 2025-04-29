Meta запустить окремий додаток на базі штучного інтелекту, щоб конкурувати з ChatGPT

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Після інтеграції Meta AI в WhatsApp, Instagram, Facebook і Messenger, Meta випускає окремий застосунок AI, повідомив TechCrunch.

Представлений на заході Meta LlamaCon у вівторок, цей застосунок дозволяє користувачам отримувати доступ до Meta AI в додатку, подібному до ChatGPT та інших додатків-помічників AI.

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Щоб завоювати користувачів, Meta намагається використати те, що відрізняє її від таких компаній, як OpenAI та Anthropic — Meta вже має уявлення про те, хто ви, що вам подобається і з ким ви спілкуєтеся, завдяки рокам даних, які ви, ймовірно, поділилися на Facebook або Instagram. Поки що ці персоналізовані відповіді будуть доступні в США та Канаді.

Ви також можете надати Meta більше інформації про себе, щоб вона запам’ятала її для майбутніх розмов з AI — наприклад, ви можете повідомити AI, що у вас непереносимість лактози, і вона запам’ятає це, перш ніж рекомендувати вам відвідати дегустацію вина та сиру під час наступної відпустки.

Як і у випадку з будь-яким продуктом штучного інтелекту, користувачі повинні бути обізнані про те, як Meta може використовувати дані, якими вони діляться з її чат-ботами. Meta покладається на багатий масив даних про користувачів для забезпечення своєї діяльності з таргетованої реклами, яка становить основну частину її доходу.

Застосунок Meta AI також представляє стрічку Discover, де ви можете поділитися з друзями тим, як ви використовуєте штучний інтелект — на макеті зображення Meta показує, як хтось просить штучний інтелект описати його трьома емодзі, які потім він поділився зі своїми друзями. Взаємодія користувача з Meta AI буде опублікована в стрічці тільки за його бажанням.

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