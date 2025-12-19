JetBrains випустила Kotlin 2.3.0. Реліз має експериментальні функції та підтримку Java 25

JetBrains випустила загальнодоступне останнє оновлення мови програмування Kotlin 2.3.0. Новий реліз має низку експериментальних функцій, включаючи перевірку значень, сумісність зі Swift, новий синтаксис для явних резервних полів та підтримку Java 2. Про це повідомляє блог компанії.

Нова перевірка невикористаних значень у Kotlin 2.3.0 допомагає запобігти ігноруванню результатів. Вона попереджає щоразу, коли вираз повертає значення, відмінне від Unit або Nothing, і не передається функції, не перевіряється в умові або не використовується іншим чином. Перевірка допомагає виявляти помилки, коли виклик функції видає змістовний результат, який був непомітно видалений, що може призвести до неочікуваної поведінки або важкодоступних проблем. Ця функція наразі є експериментальною.

Ще одна експериментальна функція релізу 2.3.0 покращує сумісність мови Kotlin з мовою Swift. Це стає можливим завдяки експорту в Swift з підтримкою нативних класів перерахувань та параметрів функцій зі змінними параметрами. Раніше перерахування Kotlin експортувалися як звичайні класи Swift. Завдяки прямому відображенню розробники можуть використовувати звичайні нативні перерахування Swift.

Інші можливості Kotlin 2.3.0 включають наступне:

Компілятор Kotlin тепер може генерувати класи, які містять байт-код Java 25.

Явні резервні поля забезпечують новий синтаксис для явного оголошення базового поля, яке містить значення властивості, на відміну від існуючих неявних резервних полів.

Підтримка операторів return у тілах виразів з явними типами повернення тепер увімкнена за замовчуванням.

Була покращена контекстно-залежна розв’язка, яка все ще є експериментальною функцією. Запечатані та охоплюючі супертипи поточного типу тепер вважаються частиною контекстної області пошуку. Жодні інші області супертипів не враховуються. Підтримка імпорту можливостей C та Objective-C до проектів Kotlin/Native перейшла на стадію бета-тестування.

Для Kotlin/Wasm (WebAssembly), у Kotlin 2.3.0 за замовчуванням увімкнено повні імена для цілей Kotlin/Wasm, нову пропозицію щодо обробки винятків для wasmWasiцілі. Він також запроваджує компактне сховище для символів Latin-1. Крім того, нова пропозиція щодо обробки винятків WebAssembly увімкнена за замовчуванням для wasmWasi, що забезпечує кращу сумісність із сучасними середовищами виконання WebAssembly.

Для Kotlin/JS функції призупинення тепер можна експортувати безпосередньо в JavaScript за допомогою @JsExportанотації, а BigInt64Arrayтип тепер можна використовувати для представлення типу Kotlin LongArray. Обидві ці функції є експериментальними.

Підтримка системи збірки Ant більше не доступна.

Інструкції з встановлення нової версії мови можна знайти на blog.jetbrains.com. Цей загальний реліз конкурента Java є наступним після випуску реліз-кандидата, який було представлено 18 листопада.