Популярність Python досягла найвищого рівня – TIOBE

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Python продовжує стрімко зростати в рейтингу популярності мов програмування TIOBE, досягнувши в травні 2025 року позначки 25,35%. Тільки Java у 2001 році мала вищий індекс популярності, однак відрив Python від конкуруючих мов є найбільшим за всю історію індексу.

Популярність Python за останній місяць зросла приблизно на 2,2%; у квітні ця мова програмування мала рейтинг 23,08%. Python також випередив на 15% другу за популярністю мову — C++ , яка має рейтинг 9,94%.

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«Єдина причина, чому інші мови досі мають сенс існування, — це низька продуктивність Python та той факт, що він інтерпретується, і тому схильний до неочікуваних помилок під час виконання. Це означає, що критично важливі для безпеки та/або системи реального часу все ще повинні покладатися на інші мови, але в більшості інших областей Python повільно, але впевнено прокладає собі шлях на вершину», — написав керівник TIOBE Пол Янсен.

Янсен зазначив, що перше місце Python в рейтинг сьогодні має більшу вагу, ніж аналогічне досягнення Java майже 24 роки тому. У червні 2001 року рейтинг Java становив 26,49%, а в жовтні 2001 року – 25,68%. Але тоді TIOBE відстежував лише 20 різних мов програмування, порівняно з 282 мовами сьогодні. «Отже, отримати такий високий бал у 2001 році було легше», – сказав Янсен.

TIOBE оцінює популярність мов програмування на основі кількості кваліфікованих розробників в усьому світі, курсів та сторонніх постачальників, використовуючи для розрахунку рейтингу популярні веб-сайти, такі як Google, Wikipedia, Bing, Amazon та понад 20 інших.

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