В Google Play з’явиться новий інтерфейс завантажень

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У маркетплейсі Google Play незабаром з’явиться нове сповіщення про перебіг завантаження. Це дозволить користувачам краще відстежувати завантаження та встановлення софту, а також запускати щойно встановлені програми безпосередньо з панелі сповіщень, повідомляє Android Authority.

В оновленому повідомленні про відсоток завантаження, як і раніше, є інформація про три нещодавно завантажені програми та ігри. Але тепер замість кнопки «Показати більше» внизу відображається інформація про те, скільки додатків та ігор було встановлено за останній час. У повідомленні про завантаження програм відображатимуться іконка та назва софту, розмір файлу та відсоток виконання завантаження. Коли завантаження програми завершено, під назвою у повідомленні відображається позначка «Нещодавно встановлено». У поточній версії (46.8.29-31) щойно встановлену програму можна відкрити з панелі сповіщень.

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Очікується, що Google почне розповсюджувати апдейт із найближчими оновленнями Play Store.

Раніше в маркетплейс Google Play додали більш зручний спосіб встановлення сторонніх програм. Ця функція дозволяє користувачам призупиняти роботу опції захисту Play Protect. Нововведення помітили у версії 42.2.19-31.

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