05/03/2026 12:11

Google Play: комісія з розробників знижена до 20%

Google погодилася знизити комісії в маркетплейсі Play Store та прибрати бар’єри для сторонніх магазинів додатків заради завершення багаторічної війни з Epic Games, пише TechCrunch.

Розробники можуть знизити розміри комісій при покупках всередині свого мобільного застосунку, вступивши до нових програм лояльності: Games Level-Up для ігор та App Experience для інших програм. Якщо розробник бере в них участь, то комісія знижується до 20%, якщо користувач встановив програму до початку роботи програми лояльності, — і до 15%, якщо програма була встановлена ​​після оголошення. 

Якщо розробник не бере участі в програмах лояльності, то розміри комісій становлять відповідно 25% та 20%. При використанні платіжної системи Google Play стягується додаткова комісія у розмірі 5% — тобто в гіршому випадку повна сума збору так і залишається на рівні 30%, але якщо йдеться про нову установку програми та використовується стороння платіжна система, то можна знизити загальну комісію до 15%.

Зміни почнуть діяти в США та Європі до 30 червня 2026 року, а глобальне розгортання завершиться до 30 вересня 2027 року.

Повернення Fortnite та альтернативні магазини

Головним символом перемир’я стало повернення Fortnite у Google Play по всьому світу. Окрім цього, Google запускає програму Registered App Stores. Вона спрощує встановлення альтернативних маркетплейсів, прибираючи залякуючі попередження безпеки для сертифікованих магазинів. Epic Games Store отримає пріоритетний доступ до цієї програми, що зробить інсталяцію ігор на Android максимально простою.

«Epic роками боролася за відкриті платформи, і це рішення нарешті повертає Android статус справді вільної системи», — заявив Тім Свіні, засновник Epic Games, виданню Associated Press. 

Керівник Android в Google Самір Самат підкреслив, що компанія фокусується на розбудові платформи, а не на судах. Сторони врегулювали всі розбіжності, включно з глобальними позовами та питаннями відшкодувань.

Контекст антимонопольної битви

Раніше присяжні визнали Google незаконним монополістом, що змусило компанію шукати компроміс перед апеляційними засіданнями. Суддя Джеймс Донато вимагав від техногіганта повного відкриття каталогу Play Store, проте мирова угода пропонує м’якший шлях через підтримку конкуренції. Це рішення вже вплинуло на ринок, оскільки інвестори враховують нову маржинальність магазину застосунків у капіталізації Alphabet.

Нагадаємо, що ЄС заборонить інсталяцію Android-додатків поза межами Google Play.

