Новини 29/09/2025

«Будуть знищені всі альтернативні Android-магазини»: конкурент Google Play скаржиться на нові вимоги реєстрації розробників

Дмитро Сімагін

Журналіст

Нові правила Google, які зобов’язують усіх Android-розробників пройти онлайн-реєстрацію, можуть знищити всі альтернативні магазини мобільних додатків. Це стверджується в заяві представників відкритого Android-маркетплейсу F-Droid, пише Neowin.

Згідно з новими вимогами Google, які вступлять в силу з вересня 2026 року, кожен розробник Android-додатків повинен:

  • підтвердити свою особу за допомогою державних документів;
  • надіслати Google інформацію про програму, включаючи ідентифікатор та ключ підпису.

Правила стосується всіх програм, навіть якщо вони не публікуються в Google Play. На думку команди F-Droid, це означатиме кінець всіх відкритих репозиторіїв мобільних додатків у їхньому нинішньому вигляді.

Ключ підпису APK є основою довіри в екосистемі Android. Без нього користувач не може бути впевнений, що програма не була підмінена. На даний момент альтернативні магазини, такі як F-Droid, самі перевіряють підписи додатків, їхню безпеку та стежать за оновленнями.

Тепер Google збирається взяти контроль ключи APK, навіть якщо програма поширюється поза Google Play. Це створює монопольну модель, коли всі шляхи ведуть через Google, незважаючи на офіційну підтримку сторонньої установки .apk-файлів.

Автори F-Droid відзначають, що:

  • не всі розробники хочуть або можуть реєструватись у Google;
  • це вдарить по відкритому ПЗ, анонімним проектам та альтернативним екосистемам;
  • Android вже має вбудовані механізми безпеки (Play Protect), однак Google Play регулярно пропускає шкідливі програми.

Проект F-Droid вже звернувся до регуляторних органів США, ЄС та інших країн, закликаючи перевірити ініціативу Google щодо зловживання домінуючим становищем та монополізації ринку Android-додатків.

Зі свого боку, Google пояснює нововведення боротьбою зі шкідливим софтом та хакерами, а також підвищенням довіри до Android-додатків. Компанія підкреслює, що розповсюдження програм через .apk та сторонні магазини залишиться доступним.

