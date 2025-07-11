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Новини 11/07/2025

AWS з Anthropic відкриють маркетплейс, де розробники зможуть продавати своїх агентів штучного інтелекту

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Наступного тижня компанії Amazon Web Services (AWS) і Anthropic запустять спеціалізований торговий майданчик для агентів штучного інтелекту, повідомляє Silicon Angle. Очікується, що про це офіційно оголосять 15-16 липня на дводенному саміті AWS в Нью-Йорку.

Агенти ШІ — це системи, розроблені для автономної роботи, виконання завдань від імені користувачів-людей. Вони працюють на основі великих мовних моделей, таких як Claude від Anthropic та GPT-4o від OpenAI.

На новому маркетплейсі розробники зможуть продавати власні програмні рішення: наприклад, агентів, які керують безпілотними автомобілями, або агентів кол-центру, які можуть спілкуватися з клієнтами та обробляти повернення коштів від їхнього імені без необхідності залучення людини.

Більшість компаній, які займаються штучним інтелектом, сьогодні продають своїх агентів ШІ та пов’язані з ними послуги ізольовано. Це призводить до фрагментації розробок і перешкоджає їхньому широкому впровадженню. Створюючи спеціалізований ринок, через який компанії-розробники будуть пропонувати своїх агентів ШІ, AWS значно полегшить перегляд пропозицій, пошук потрібних агентів та їх розгортання у хмарних обчислювальних середовищах.

За словами одного з джерел, AWS має намір керувати торговим майданчиком за моделлю «програмне забезпечення як послуга», надаючи розробникам можливість обирати між ціноутворенням на основі підписки або використання. Комісії будуть «мінімальними», враховуючи від обсягу доходів.

Запропонований AWS ринок агентів зі штучним інтелектом конкуруватиме з аналогічними пропозиціями від Google Cloud та Microsoft. У квітні Google запустила майданчик агентів зі штучним інтелектом, де компанії можуть розміщувати, купувати та продавати ШІ-агентів, через місяць Microsoft відкрила магазин агентів Microsoft 365 Copilot. 

 

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